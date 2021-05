Damiano Carrara: matrimonio annullato | Il triste retroscena

Damiano Carrara è un famoso chef e pasticcere che molti conoscono grazie a trasmissioni come Bake off Italia e Cake Star. Per lui c’è una brutta notizia, il suo matrimonio è saltato, scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Damiano Carrara è un pasticcere e un presentatore di grande successo che è stato giudice di Bake Off Italia, anche nella versione Junior dello stesso programma. Giovane e affascinante, ha tante fan al suo seguito.

Dopo aver scoperto la sua vocazione si è perfezionato andando all’estero, nel 2012, insieme al fratello Massimiliano con cui ha aperto la prima di tre pasticcerie in America. Molto brillante e ambizioso solo qualche anno dopo arriva secondo alla competizione tv Spring Baking Championship di Food Network America. Quest’anno è stato in onda su Real Time con Cake Star 2021 Pasticcerie in Brianza.

L’ultima puntata del cooking show è stata trasmessa il 23 Aprile scorso e ha visto in gara 4 pasticcerie della provincia di Monza e della Brianza che si sono sfidati per essere il migliore. Mentre il successo in tv non sembra fermarsi mai, il conduttore ha subito una battuta d’arresto nel suo annunciato matrimonio, che cosa è successo di preciso? Come mai è saltato?

Damiano Carrara, l’annuncio del matrimonio con Chiara

Damiano Carrara è sempre stato molto riservato nei confronti della sua vita privata che ha sempre cercato di tenere ben separata dall’attività di personaggio pubblico. Così ha un po’ stupito tutti l’annuncio improvviso, risalente al marzo scorso, che lo voleva in procinto di sposarsi con una bella ragazza bionda di nome Chiara, di cui però, a parte il nome, non si sa molto di più.

Con un messaggio entusiasta sui social aveva voluto far conoscere a tutti i suoi followers e simpatizzanti la fidanzata che aveva accettato di diventare sua moglie. L’innamorato aveva definito la situazione “un passo da uno dei momenti più belli” e sembrava appunto pieno di slancio e affetto. Non c’era una data o un luogo precisi per le nozze ed erano tutti in attesa di avere qualche dettaglio in più, purtroppo è arrivata una delusione.

Le nozze non si faranno: le motivazioni

Qualche settimana fa Damiano ha pubblicato un video sui social in cui spiegava che la sua compagna si era infortunata. Era caduta a terra picchiando la schiena molto forte, fratturandosi una delle vertebre. Per questo erano stati tutto il giorno in ospedale, Carrara aveva comunque rassicurato sostenendo che poteva andare peggio e che Chiara doveva solo riposarsi e curarsi.

Il giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina ha fatto sapere che la situazione è più brutta del previsto e che a causa dell’incidente della ragazza le nozze sono rimandate a data da decidersi o sono saltate. Lei ha bisogno di un altro po’ di tempo per riprendersi e di sicuro il grande sì non verrà pronunciato a giugno. Le fan di Damiano forse gioiscono.

