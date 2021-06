Damiano Carrara l’ha rivelato soltanto adesso: non l’aveva mai detto prima d’ora! Ecco cosa succede durnate le riprese di Bake Off.

Nessuno lo sapeva: il retroscena sulla sua routine quotidiana non lo conosceva nessuno

Damiano Carrara è il celebre chef e personaggio televisivo italiano, naturalizzato statunitense. E’ nato a Lucca il 22 settembre dell’85 e vive in America. Damiano conduce con Katia Follesa Cake Star – Pasticcerie in sfida ed è giudice di Bake Off Italia 2020. Lavora in fabbrica: lui è proprietario di due pasticcerie, una a Morrpark e l’altra ad Agoura Hills. Parliamo di Carrara Pastries ed al fianco di questo grande progetto c’è sempre stato anche il fratello, Massimiliano. Il celebre volto televisivo ha raccontato in un’intervista dei segreti e dei retroscena che nessuno conosceva: vi sveliamo tutto!

Damiano Carrara non l’aveva mai detto prima d’ora: succede durante le riprese di Bake Off

Damiano Carrara in una lunga intervista a Panorama ha raccontato dettagli sulla sua vita…Il celebre chef e volto televisivo oltre ad essere un cuoco, soprattutto di dolci, davvero eccezionale ha anche un aspetto davvero pazzesco. Occhi chiari, bel sorriso, spalle larghe: molte donne sono letteralmente innamorate di lui!

Ma come fa ad avere un fisico perfetto con il suo lavoro? Assaggia molti dolci! Damiano durante l’intervista ha rivelato i dettagli sulla sua ruoutine: ecco cosa succede durante le riprese di Bake Off. “Quando giriamo Bake Off mi alzo alle 5, mi alleno, faccio una doccia e sono sul set alle 8. Finite le registrazioni, vado in laboratorio a Milano e cucino fino a mezzanotte o sono in giro per eventi di lavoro. Non ho tempo per ingrassare. In Cake Star mangio di più perchè assaggio anche nei laboratori. Ma per fortuna ho un metabolismo che funziona“.

Damiano insomma fa una vita piuttosto movimentata ma trova sempre il tempo per tenersi in forma! Sapete qual è il suo dolce preferito? A Panorama l’ha rivelato: si tratta del Tiramisù!