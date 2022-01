damiano-dei-maneskin-e-giorgia-in-crisi-e-lei-sui-social-dice:-“mi-prendo-…”

Damiano David lo conosciamo tutti per essere il leader dei Maneskin, il gruppo musicale rivelazione dello scorso anno dopo aver vinto il Festival di Sanremo ed anche l’Eurovision Song Contest. Qualche settimana fa sembra che il cantante sia stato al centro del gossip per una presunta relazione con Belen Rodriguez, che ovviamente è stata smentita da entrambi. In realtà Damiano è fidanzato con una giovanissima ragazza di nome Giorgia Soleri. Ma i due stanno ancora insieme?

Damiano David fidanzato con Giorgia Soleri

I due pare che siano fidanzati da un pò di tempo, ma erano riusciti a tenere segreta la loro relazione che invece adesso è di dominio pubblico. I due adesso non si nascondono più e sembra che siano davvero tanto innamorati l’uno dell’altro. In queste ore, però, sarebbe stata lanciata un’indiscrezione davvero shock su questa giovane coppia. A lanciare questa notizia bomba, sembra sia stato Dagospia, il noto sito di gossip secondo cui Damiano e Giorgia sarebbero in crisi.

Crisi all’orizzonte per Damiano e la Soleri? Ecco l’indiscrezione shock

“Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soleri. Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo italiano“. E’ questa la notizia riportata da Dagospia. In molti sostengono che questa vicenda potrebbe essere in qualche modo legata a quanto accaduto nei giorni scorsi. Ebbene, Giorgia Soleri sembra sia stata al centro di una bufera mediatica, per degli screenshot circolati in rete, dove pare che la giovane utilizzasse delle parole molto dure ma soprattutto considerate razziste. Subito dopo la stessa Giorgia era intervenuta sui social per fare le sue scuse. “Ieri su Twitter sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, sono passati 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”. Queste le parole di Giorgia che ha chiesto così a tutti di non condividere più quelle immagini.

Giorgia e le scuse sui social per vecchi screenshot

“Vi chiedo di non condividere quelle cose vecchie. Non perché voglia nascondere ciò che è successo ma non voglio che diventi una gara a chi trova e condivide lo screen più velocemente perché sono dispiaciuta. Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte. Mi prendo la responsabilità di ciò che ho detto e fatto, non voglio nascondermi.Ho fatto un errore enorme mi vergogno e voglio scusarmi con coloro che ho ferito per i miei errori da persona giovane, ignorante e privilegiata. Non sono più la persona che ha scritto quelle cose. Spero profondamente che possiate capire quanto io sia dispiaciuta per quello che è successo. Con tanto affetto e scuse, Giorgia”. Queste ancora le parole dichiarate da Giorgia che ha deciso così di prendersi le sue responsabilità.