damiano-dei-maneskin-fa-un-annuncio-speciale-ma-non-sembra-lui:-che-ha-fatto?

Damiano, il cantante dei Maneskin ha appena postato una foto curiosa: cosa è successo all’artista? I fan non credono ai loro occhi.

I Maneskin stanno cavalcando l’onda del successo. Dopo la vittoria a Sanremo 2021 e poi l’Eurovision song contest, per il gruppo è il momento di grandi novità.

La loro musica è ormai ovunque, tutti conoscono il loro brano che li ha resi famosi e che a soli venti anni li ha recato importanti risultati. I quattro amici formano una band affiatata ed ora sono pronti a scalare la vetta del successo.

Maneskin, Damiano lancia un messaggio. I fan notano un particolare

Il cantante del gruppo ha appena pubblicato una foto che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha combinato Damiano? I fan non riescono a crederci.

Damiano ha postato un’immagine che lo ritrae in una versione insolita e scrive che

I Wanna Be Your Slave videoclip out soooooooooon

La notizia ha già fatto il giro del web, ma c’è dell’altro. Dalla foto spunta un nuovo look per il cantante: sembra che il ragazzo abbia tagliato i capelli, si è rasato la chioma sui lati e si è fatto la frangia. La scelta è stata dettata dal lavoro o è stata una decisione del cantante? Ad ogni modo la scelta è stata drastica e il ventenne è cambiato totalmente. Alcuni follower lo adorano anche così, altri invece hanno commentato immediatamente il cambio affermando di volerlo come prima.

Inoltre da qualche giorno gira la voce che lui abbia preso parte ad una serie nel 2016. Sembra che sia stato uno dei personaggi secondari di una delle stagioni di Un medico in famiglia. A quanto pare Damiano era già noto e la musica è stata l’incoronazione di un sogno. Adesso i fan non vedono l’ora di ascoltare il nuovo brano del gruppo che sta facendo impazzire l’Italia e il mondo intero con il loro stile rivoluzionario e anacronistico.