Damiano dei Maneskin in Un medico in famiglia: il cantante è apparso nella fiction (FOTO)

Damiano dei Maneskin è uno degli artisti di punta in questo momento; lui e la sua band stanno portando la loro musica in tutto il mondo facendo accrescere l’orgoglio italiano a livello internazionale. Molti non sanno che proprio il frontman del gruppo è apparso in una vecchia puntata di Un Medico in Famiglia. Non ci…

Mi piace: Mi piace Caricamento...