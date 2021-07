damiano-dei-maneskin,-la-fidanzata-giorgia-soleri-una-furia-contro-temptation-island-“boicottatelo”

E’ andata in onda pochi giorni fa, su Canale 5, la prima puntata di Temptation Island ed ecco che la nuova edizione del programma sta già facendo molto discutere. Tra i tanti che hanno espresso un parere negativo sul programma, e in particolar modo su una delle coppie presenti, vi troviamo anche Giorgia Soleri ovvero la fidanzata del leader dei Maneskin Damiano David. La ragazza si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. Ma, quali sono state le sue parole?

Giorgia Soleri contro Temptation Island

Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, è uno dei programmi più seguiti dell’estate ma anche uno dei più discussi. Diverse coppie scelgono di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti ma ecco che spesso le loro parole o comportamenti provocano la reazione dei telespettatori. In particolar modo nell’edizione appena iniziata a far molto discutere è la coppia formata da Valentina e Tommaso. Lei 40 anni, lui 21 hanno deciso di partecipare nella speranza di riuscire a risolvere un grande problema presente nella loro relazione ovvero la forte e morbosa gelosia del ragazzo. E proprio l’eccessiva gelosia di Tommaso sta facendo discutere e ha fatto molto arrabbiare Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, la quale si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram.

Il post su Instagram

“Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti”. Queste le parole con cui la giovane influencer e modella ha iniziato il suo lungo post di sfogo contro il programma di Canale 5 e contro la coppia composta da Tommaso e Valentina. A far infuriare la modella sono state anche le frasi piuttosto forti pronunciate da Tommaso dopo aver visto la compagna indossare un bikini. A tal proposito ecco che la Soleri ha affermato “Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate?. Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale?”. La giovane ha proseguito sottolineando che tutto questo andrebbe combattuto ed invece viene trasmesso in televisione in prima serata.

La rabbia di Giorgia Soleri

La giovane modella ha proseguito il lungo post di sfogo affermando di pensare a tutti coloro che si trovano in una relazione del genere o che ne sono usciti da poco e che si trovano a dover assistere a scene di questo genere passate in televisione con assoluta tranquillità come intrattenimento. La Soleri ha poi concluso “Perché no, non è un programma di critica, non c’è un minimo di analisi della problematicità (e neanche della pericolosità, aggiungerei), ma nemmeno di condivisione di associazioni o professionisti da contattare nel caso ci si trovi in relazioni del genere: è tutto estremamente sbagliato”.