damiano-maneskin,-un-tatuaggio-sulla-pelle-racconta-il-suo-amore:-il-prezioso-gesto

Il frontman dei Maneskin, Damiano David, è uno degli uomini più amati e desiderati del momento. Il giovane romano ha conquistato milioni di donne di tutte le età con il suo bell’aspetto e la sua voce. Fisico da paura, bel viso, fascino da rockstar e voce più che energica: Damiano è una vera forza ed è diventato simbolo della moda genderless. Al di là dello stile nel modo di vestire, nella scelta del make up, un altra caratteristica curiosa del cantante sono i tatuaggi. Ne ha tanti, sparsi per tutto il corpo. Il più famoso è senza dubbio quello sul petto: “Il ballo della vita” scritto in maiuscolo è la scritta che Damiano ha tatuato. Ha inoltre un volto con la corona di spine sulla gamba, ‘Kiss this’ sul gluteo, una mela con un serpente è il tatuaggio sulla pancia. Il frontman ha due tatuaggi dedicati ai genitori: uno è per la mamma, uno per il papà.

Lo ha mostrato ieri sera in occasione della Festa del Papà americana: Damiano dei Maneskin ha diversi tatuaggi dedicati alla famiglia. Il cantante nelle sue IG story ha pubblicato la fotografia del tatuaggio per il suo papà: una maxi farfalla e la scritta ‘Dad’ è l’omaggio a papà Daniele.

Damiano ha anche un tatuaggio dedicato alla mamma. Sul braccio ha una rosa tatuata con sotto la scritta “Mom”. Insomma, il frontman dei Maneskin è molto legato alla sua famiglia e con questo gesto ha voluto omaggiare i suoi genitori. Rossella Scognamiglio e Daniele David si legge su TPI sono due assistenti di volo: dal loro amore sono nati Jacopo, nel 1996, e Damiano, nel ’99.