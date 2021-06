damien-hirst-in-mostra-alla-galleria-borghese-di-roma

L’arte che attrae, che sconvolge e travolge, che inquieta e sorprende, che si interroga e interpreta, che meraviglia sempre. Quella di Damien Hirst poi, lo è ancora di più: è un immaginifico, ma reale pot-pourri di colori e materiali dei più vari e ben distribuiti tra statue, oggetti e dipinti che si fanno notare non sempre per la loro bellezza, ma per la loro particolarità e maestosità, lasciando sempre il segno. Pensate a Hydra and Kali, la gigantesca scultura in bronzo, 6 metri per 6, collezione privata (sì, qualcuno ce l’ha a casa!) che troviamo a Roma, nel seicentesco Giardino Segreto dell’Uccelliera di Villa Borghese, davanti quello spazio ben curato da Domenico Savini da Montepulciano su volontà del proprietario stesso della villa, il cardinale Scipione Borghese, restaurati pochi anni fa e riportati al loro splendore originario, delle vere e proprie “stanze all’aperto” dove il decorativo e l’espositivo continuano a fondersi insieme. Ebbene, quell’unione tra la dea Ecate – donna dalle molte membra – e un serpente a sette teste, mette in scena una lotta dove non è ben chiaro chi sarà a soccombere, ma questo conta poco quando si ammira un’opera dell’artista originario di Bristol, cresciuto a Leeds e londinese d’adozione. L’importante è lasciarsi andare, abbandonare i sensi e osservare le sue opere vedendoci ciò che si vuole.

Cerbero (ornamento di tempio) 2009 Marmo di Carrara e rubellite / Carrara marble and rubellite. Collezione privata / Private collection.

Fino al 7 novembre prossimo, poi, potrete farlo in tranquillità e sbizzarrirvi come vorrete recandovi alla Galleria Borghese che gli rende omaggio con “Archaeology Now”, una grande retrospettiva con oltre 80 opere della serie “Treasures from the Wreck of the Unbelivable”, a sua volta titolo dell’omonima mostra di quattro anni fa a Palazzo Grassi, a Venezia. Lì ci raccontava la storia dell’antico naufragio della grande nave Unbelievable – il cui nome originale, in greco antico, era Apistos – mostrando il prezioso carico che era stato riscoperto, una collezione imponente appartenuta al liberto Aulus Calidius Amotan, conosciuto come Cif Amotan II, destinata a un leggendario tempio dedicato al Dio Sole in oriente. Nella sala all’ingresso del palazzo veneziano, ci accoglieva con Demon with Bowl, una grande scultura in bronzo alta sette metri di cui si sentiamo ancora la mancanza ogni volta che vi torniamo; qui a Roma troviamo The Diver, una tuffatrice in bronzo alta quasi 5 metri che è in bilico, perché in punta di piedi, proiettata verso l’alto, un “altrove” immaginifico e surreale che piacerebbe tanto a David Lynch e che – con quella sua postura – fa pensare alla Dafne del Bernini, una delle star del museo romano che troverete poco più avanti. Come Paolina Borghese, ad esempio, che dialoga a suo modo (praticamente, infischiandosene) con le le due serie delle Five Grecian Nudes, sempre in bronzo, una delle quali, quella in marmo rosa, è di proprietà della Collezione Prada che ha reso possibile la realizzazione di questa mostra curata da Anna Coliva e Mario Codognato.

Hydra and Kali, 2015 Bronze, Collezione privata.

Quella scultura, assieme ad altri capolavori della statuaria romana classica, senza dimenticare la pittura italiana del Rinascimento e quella del Seicento, dialogano senza sovrastrutture con le opere di Hirst che completano la molteplicità di invenzioni e tecniche presenti nella collezione museale mostrando l’incredibile abilità dell’artista di unire concetti e narrazioni con una capacità necessaria a creare opere complesse a loro volta. Particolare a suo modo è l’enorme conchiglia in bronzo (Extraordinary Large Museum Speciemen of Giant Clam Shell) nella sala principale, poco dopo l’ingresso dove troverete, una difronte all’altra, le due sculture Lion Women of Asit Mayor e, proseguendo, i Frammenti di Apollo, il Minotauro, le tre grandi statue di Proteus, e The Collector: una statua tutta nera di un uomo, un collezionista, che per le sembianze ricorda un po’ Mussolini, un po’ Achille Bonito Oliva. Spostandoci da una sala all’altra, «Il tempo, oggetto degli studi attuali della Galleria Borghese – ci spiega la neo direttrice Francesca Cappelletti – è come se si annullasse nello spazio della collezione in cui si avverte la sopravvivenza dell’antico, ma anche il confronto con gli stili del passato e con quell’immagine mitica del nostro presente che a ben vedere si può ancora avere». Ecco il Nettuno in lapislazzuli e agata bianca, i Five Friends in bronzo e i due schiavi destinati all’esecuzione tutti bianchi. Ecco la splendida statua Children of the Dead King, in granito nero, posizionata a pochi metri da Apollo e Dafne, seguita da Grecian Nude, a stretto contatto col Ratto di Proserpina e la Golden Doors e, ancora, le tre teste di Medusa che sono in bella compagnia con i capolavori del Caravaggio, dal Giovane con canestra di frutta a un Bacchino malato, da San Giovanni Battista a David con la testa di Golia, la Madonna dei Palafrenieri e San Girolamo.

Verde sottobosco, 2016, Vernice lucida su tela, Collezione privata e Il teschio sotto la pelle, 2014 Marmo rosso e agata bianca. Collezione privata.

Le tre teste sono in bronzo, in oro e in malachite verde, alcuni dei materiali prediletti da Hirst, quasi sempre naturali, tecnologici e preziosi (ricordate il teschio con 8mila diamanti esposto a Firenze, a Palazzo Strozzi?), insieme al marmo, al bronzo, al corallo, al cristallo di rocca e a diverse pietre dure che ricordano quelli presenti nei pavimenti, sui tavoli, e in molti altri oggetti della villa. Quando non ci pensano gli oggetti, lo fanno i colori di alcune opere che esaltano ancora di più quel desiderio di multiformità che aveva Scipione Borghese, “un uomo dalla fantasia spropositata che amava superare ogni categoria tra le arti e perdersi tra realtà e finzione”, aggiunge la direttrice. Proprio come Hirst che qui ha deciso di esporre per la prima volta anche la serie di dipinti del 2016 intitolata Colour Space, a sua volta sviluppo degli “Spot Paintings” e piene – come dice lui nel bel catalogo pubblicato da Marsilio – “di elementi umani”, essendo delle vere e proprie “cellule al microscopio” che rompono l’idea di un’immagine unificata, che fluttuano nello spazio, scontrandosi e fondendosi l’una nell’altra con un senso di movimento che contraddice le stasi della tela e il senso di chi osserva che ne resta affascinato. Uscendo, viene in mente una sua frase che Hirst ha deciso di utilizzare per Relics and Fly Paintings, un’altra sua mostra appena inaugurata a Londra, alla Gagosian: «Dico sempre che il mio lavoro è sulla vita, ma non lo so, suppongo che si soffermi sul suo lato oscuro».