Daniel Gélin : les femmes, l’argent, la drogue… Sa fille Fiona sans filtre sur la vie dissolue de son père

La vie de Daniel Gélin a été dissolue. Acteur à l’impressionnante filmographie – il a tourné dans plus de 160 films et de nombreuses pièces et séries télévisées -, le comédien a également beaucoup profité de son existence. Séducteur, il avait épousé successivement Danièle Delorme en 1946, Sylvie Hirsch en 1954 et, enfin, Lydie Zaks en 1973. Dans sa jeunesse, l’acteur a connu la folie du Saint-Tropez des débuts, avant que le village de pêcheurs ne devienne la cité balnéaire d’aujourd’hui. Là-bas, Daniel Gélin est tombé dans les addictions, à l’alcool et à la drogue dure. “Deux personnes l’ont aidé… Sacha Guitry et ma mère, a confié à ce sujet sa fille, Fiona Gélin, sur les ondes de Sud Radio. (…) A chaque fois qu’il y avait une expérience, il fallait qu’il la fasse.”

Dans cette interview, Fiona Gélin s’est aussi souvenue du rapport étonnant que son père avait avec l’argent. “Il est parti les mains vides. Il disait que l’argent servait à être dépensé et à s’amuser. Il a tout laissé à ses femmes”, s’est souvenue l’actrice, invitée de Sud Radio. Et de poursuivre, en racontant des souvenirs de son enfance : “Je lui disais : ‘Papa, je peux avoir un peu d’argent de poche ?’ et il me répondait : ‘Fouille dans mes vestes. Sers-toi, prends ce que tu veux’.” Même en viellissant, Daniel Gélin n’a pas changé. “C’est pour ça qu’il a eu des femmes qui étaient plus ou moins en même temps son agent”, a-t-elle encore raconté. Comme son papa bien avant elle, Fiona Gélin s’est elle aussi battue avec ses démons. Dans son livre, Si Fragile, Fiona Gélin décrivait l’alcoolisme comme “un suicide”.

Fiona Gélin : “J’ai l’impression que toute ma vie a été une faute”

“J’ai eu une pancréatite aigüe, le SAMU est venu me chercher, c’est ma meilleure amie, Golda [la compagne de Daniel Hechter ndlr] qui m’a sauvé la vie cette fois-ci”, écrivait l’actrice. Fiona Gélin est tombée dans les addictions après des relations toxiques. “J’ai l’impression que toute ma vie a été une faute et je m’en veux terriblement. Aimer des hommes à en mourir. Et se noyer pour oublier”, confiait l’actrice, qui parlait d’Alain, l’homme qu’elle a suivi après sa romance avec Daniel Hechter, “un homme fascinant, à la bonté, la gentillesse, la générosité incroyables” : “J’ai quitté Daniel pour Alain. Et Alain m’a détruite […] cela a été si fulgurant que cela m’a plongé dans le rhum. […] pour supporter. Pour m’aider à croire que la vie était toujours belle. Car il me battait”. Passée proche du pire, Fiona Gélin a décroché et s’est accrochée à l’amour de son fils Milan et de Ghjuilia, sa petite fille.

