daniela-martani-nella-bufera,-“sono-sana-e-me-la-godo…”,-il-web-la-massacra

Non si placano le polemiche sorte intorno ad una ex gieffina e adesso noto personaggio televisivo italiano. Stiamo parlando di Daniela Martani, la quale già nei salotti di Barbara d’Urso la scorsa stagione ha fatto parecchio parlare di se, per alcune dichiarazioni rilasciate in merito al coronavirus e soprattutto ai vaccini. Anche in questi giorni l’ex hostess di Alitalia che abbiamo visto protagonista delle scorse stagioni del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, è stata parecchio sotto i riflettori per alcune sue posizioni prese in merito ai vaccini e alla pandemia. Ma cosa ha dichiarato questa volta tanto da suscitare così tanto clamore?

Daniela Martani ci ricasca e scatena la polemica

Ebbene, sembra che in questi mesi Daniela Martano avesse preso parecchie posizioni controcorrente. Si è professata vegana e anche in alcuni casi animalista e pare che abbia addirittura parlato del terremoto di Amatrice, definendolo un castigo di Dio. In merito al coronavirus poi, in questi mesi si è detta no vax convinta ed ha anche espresso alcune teorie complottiste sul coronavirus. Adesso che è tutto di nuovo aperto e che tutti sostanzialmente possiamo fare tutto ciò che vogliamo, Daniela Martani è tornata all’attacco ed ha in qualche modo festeggiato questa libertà facendo delle dichiarazioni anche piuttosto fuori luogo.

“Sono sana e me la godo”, le dichiarazioni della Martani che non piacciono al popolo del web

“Che bella l’Italia, me la godo da sana perché ho un sistema immunitario forte perfettamente vigoroso in grado di difendermi da virus e batteri“. Sono state queste le parole dichiarate dall’ex hostess Alitalia che in qualche modo hanno scatenato una vera e propria polemica, perché considerate di cattivo gusto. Non è di certo un mistero ed una novità il fatto che questo coronavirus non risparmia nessuno e che anche gli sportivi e coloro che mantenevano uno stile di vita piuttosto sano, sono stati contagiati e sono anche finiti in ospedale e qualcuno Ahimè purtroppo è anche morto. Ma la Martani sembra non abbia avuto nessun tipo di rispetto e di pensiero per le persone che hanno perso la vita con questo brutto virus ed ha continuato nel fare le sue dichiarazioni.

No vax convinta, l’ex hostess criticata sui social

“Mangio solo cibo vegetale, non fumo, non bevo alcol e non faccio uso di sostanze stupefacenti…“. Queste ancora le parole di Daniela Martani che era hanno davvero indignato gran parte della popolazione italiana. Ovviamente sui social si è scatenato il putiferio ed in molti hanno commentato le sue dichiarazioni smentendole anche con delle testimonianze. “Dimmi te se devo leggere certe sciocchezze sul sistema immunitario…”. Questo quanto scritto da un utente su Twitter, raccontando alla stessa Martani che purtroppo anche una sua amica è morta di tumore allo stomaco ed anche piuttosto giovane, nonostante fosse vegetariana e seguisse uno stile di vita piuttosto esemplare. Questo però non è servito a niente perché la Martani ha continuato con le sue esternazioni.