daniele-adani-cacciato-da-sky:-lo-sfogo-del-conduttore

Daniele Adani lascia Sky, ma non per sua scelta. Aveva lasciato interdetto molti, in effetti, la decisione del conduttore sportivo di abbandonare l’azienda con cui aveva lavorato negli ultimi anni. Una notizia che ha lasciato a bocca aperta il collega Riccardo Trevisani, in onda insieme a lui a commentare la semifinale degli Europei fra Danimarca e Inghilterra, vinta 2 a 1 da questi ultimi.

A pochissimi minuti dalla fine della partita, trasmessa il 7 luglio dallo stadio Wembley a Londra, Daniele Adani ha dichiarato, lapidario:

Bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport!

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dunque, e non solo per i telespettatori. Già, perché a quanto pare, in base a quanto rivelato pochissimi minuti fa dal commentatore, il rapporto con Sky non si sarebbe concluso nel migliore dei modi.

Anche Adani è rimasto senza parole, cacciato lunedì 5 luglio dall’azienda con una banale telefonata da parte del responsabile della linea editoriale. Non ci è dato sapere esattamente quale possa essere stato in reale motivo del licenziamento. Tuttavia, dalle sue parole emerge un malcontento ed una delusione per il trattamento ricevuto che è difficile da non notare. Nell’azienda di Rogoredo Daniele Adani aveva passato gli ultimi nove anni della sua carriera, diventando un punto di riferimento per tifosi e appassionati.

Ecco il post di Daniele Adani pubblicato su Twitter

Dopo l’ultima telecronaca su Sky Sport… pic.twitter.com/FuBsvfU26S — Daniele Adani (@leleadani) July 8, 2021

L’ex giocatore dell’Inter si era fatto conoscere in particolare per il suo rapporto, a volte turbolento, con gli stessi giocatori e allenatori. Celebre, in questo senso, è stato un vecchio diverbio in diretta con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Almeno per il momento non ci è dato sapere che fine farà il commentatore. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, in ogni caso, è possibile che non resterà a casa molto a lungo. Non è da escludere dunque che Daniele Adani affianchi Diletta Leotta diventando uno dei nuovi volti di punta della piattaforma DAZN, che ha di recente conquistato i diritti per la messa in onda della serie A. Fra i papabili anche Amazon, che ha di recente deciso di entrare a far parte del mondo del calcio.