daniele-de-rossi-dimesso-dall’ospedale:-l’ex-calciatore-torna-a-casa

Daniele De Rossi è stato dimesso dall’ospedale. L’ex calciatore ha lasciato l’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per fare ritorno a casa. Sono bastati pochi giorni di ricovero per scongiurare complicazioni dovute al Covid-19, tutto è andato per il meglio e l’intervento dei medici è andato a buon fine. Le condizioni di De Rossi non erano preoccupanti sin dall’inizio, tuttavia un principio di polmonite aveva spinto i medici a consigliare il ricovero. Daniele De Rossi è ancora positivo al Coronavirus, ma la sua situazione è migliorata e potrà continuare a curarsi a casa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex calciatore è stato dimesso dallo Spallanzani dove era ricoverato da qualche giorno. Gli ultimi esami e accertamenti hanno evidenziato un netto miglioramento delle sue condizioni, i risultati sono stati incoraggianti al punto da rendere possibile proseguire le cure a casa. De Rossi continuerà a curarsi nella sua abitazione, ma la situazione è del tutto sotto controllo e migliore rispetto a qualche giorno fa. Era ricoverato per una polmonite interstiziale bilaterale, ma ha risposto bene alle cure in ospedale. Ha lasciato il reparto di malattie infettive con il sorriso e ringraziando i medici e gli infermieri. Adesso dovrà attendere di negativizzarsi, ma potrà farlo tra le mura di casa.

Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan della Roma, di cui è stato una bandiera per anni, ma non solo. De Rossi è risultato positivo al Covid a fine marzo, insieme a tanti altri membri dello staff del ct Roberto Mancini e della squadra. Tra i positivi di questo focolaio ci sono anche Bonucci, Verratti, Bernardeschi, Sirigu, Cragno, Grifo e Florenzi. Per nessuno di loro è stato necessario il ricovero, l’unico finito in ospedale è stato Daniele De Rossi, su suggerimento del medico dopo una tac. Non si trovava in terapia intensiva e la sua situazione non era al limite, tuttavia non era una situazione da poter curare a domicilio.

Intanto su Instagram Sarah Felberbaum, la sua compagna, non smette di dedicargli dolci pensieri. Oggi ha postato una loro foto insieme nelle stories scrivendo: “Mi manca l’odore della tua pelle”. Però dovrà aspettare ancora un po’ prima di riabbracciare il suo Daniele.