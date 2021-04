Daniele Liotti: clamoroso annuncio | Come reagirà la fidanzata Cristina?

Daniele Liotti è un noto attore di film e serie tv. Viene ammirato dal pubblico femminile per la sua bravura e la sua bellezza. Di recente ha condiviso un incredibile annuncio sulla sua compagna Cristina D’Alberto, ma lei come reagirà?

Daniele Liotti è un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo, è conosciuto per le tante fiction di successo a cui ha partecipato e per i suoi ruoli sia al cinema che a teatro.

Ha fatto il suo esordio con la serie Non parlo più, ma il vero boom è arrivato con il film: Cresceranno i carciofi a Mimongo dove ha recitato insieme al collega Valerio Mastandrea. E’ stato visto nelle serie: Tutta colpa di Freud, ma ora è sugli schermi di Rai Uno con Un passo dal Cielo 6 – i Guardiani dove interpreta Francesco Neri.

E’ una persona molto schiva che tiene tanto alla privacy, ma ultimamente ha voluto condividere un annuncio che riguarda la sua compagna Cristina D’Alberto. Di che cosa si tratta? E lei come ha reagito?

Daniele Liotti: la sua storia d’amore con Cristina D’Alberto

Dal 2016 è legato alla collega Cristina D’Alberto che ha conosciuto tramite amici comuni. Hanno però deciso di tenere nascosta la loro relazione finché hanno potuto, fino a quando lei è rimasta incinta della loro primogenita: Beatrice. Liotti però aveva già avuto un altro figlio: Francesco, con una precedente fidanzata.

La coppia non ha escluso di voler allargare la famiglia prima o poi, infatti Liotti ha detto a Vanity Fair: “ci abbiamo pensato. Il periodo storico non è dei migliori e io in questi mesi ho sempre lavorato, però non abbiamo preclusioni, anche se a 50 anni ci vuole tanta energia. Ho un po’ il rammarico di non aver fatto più figli da giovane”.

“Voglio vedere Cristina vestita di bianco”

Ora la loro situazione potrebbe cambiare perché l’interprete sta seriamente pensando alle nozze. In precedenza aveva sostenuto di non essere interessato, ma ora invece sì: “ci ho più volte pensato. Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo. Immagino una coppia che sta insieme a lungo senza sposarsi e magari dopo trent’anni si dice: “Lo facciamo?””.

Ha anche aggiunto: “quella per me è una coppia che ha vinto. Però ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco. Sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”. I due sono molto innamorati, il loro legame è solido e non sembra che abbiano problemi, quindi Cristina direbbe di sì. Chissà, magari a breve avremo la conferma ufficiale.

