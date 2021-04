daniele-liotti-pronto-a-sposare-la-fidanzata-cristina-d’alberto

Fiori d’arancio in vista per Daniele Liotti e Cristina D’Alberto. I due attori sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro vita privata ma Liotti si è sbottonato in un’intervista concessa a Vanity Fair. Senza troppi giri di parole il 48 enne ha parlato dell’idea di matrimonio, che diventa sempre più concreta giorno dopo giorno. Soprattutto dopo la nascita della piccola Beatrice, la figlia che Daniele e Cristina hanno avuto nel 2017.

In realtà Daniele Liotti si è sempre detto contrario al matrimonio ma a quanto pare ha cambiato idea nell’ultimo periodo, come confessato alla rivista:

“Ci ho più volte pensato. Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo. Immagino una coppia che sta insieme a lungo senza sposarsi e magari dopo trent’anni si dice: “Lo facciamo?”. Quella per me è una coppia che ha vinto. Però ho anche una gran voglia di vedere Cristina vestita di bianco. Sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”

Insomma, non resta che fissare la data del lieto evento… Intanto Daniele Liotti ha smentito i gossip dell’ultimo periodo: la futura moglie Cristina D’Alberto non è di nuovo incinta. Un pancino sospetto immortalato dai paparazzi aveva fatto gridare al terzo figlio per l’attore di Un passo dal cielo ma così non è.

Daniele Liotti ha chiarito che ad oggi non c’è nessuna nuova attesa. In futuro chissà…l’interprete non esclude nulla. Per Liotti sarebbe il terzo figlio: prima di Beatrice ha avuto il primogenito Francesco, nato da un precedente legame. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme paterne e oggi recita ne La compagnia del cigno.

Daniele Liotti è stato un ragazzo padre per un lungo periodo: Francesco ha infatti vissuto col suo celebre papà dopo che la madre si è risposata e ha lasciato Roma. Francesco è rimasto nella Capitale col padre che l’ha seguito sempre in tutto e per tutto.

Anche Cristina D’Alberto è un’attrice: si è fatta conoscere nella soap opera di Rai Tre Un posto al sole dove ha indossato i panni di Greta Fournier. Ha recitato inoltre in altre serie come Vivere, Incantesimo, Distretto di Polizia e Carabinieri. In più ha lavorato come ballerina e soubrette a Carrambà e L’Eredità.

Dopo la nascita di Beatrice Cristina D’Alberto ha accantonato la sua carriera per dedicarsi esclusivamente al ruolo di madre. La 44enne è però di grande aiuto al compagno: Daniele Liotti prova le scene con Cristina prima di arrivare sul set. Una mano preziosa per Daniele, che ha conosciuto Cristina grazie ad amici in comune.