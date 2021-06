Daniele Liotti rompe il silenzio sulla malattia : “Vorrei fare molto di più…”

Daniele Liotti malattia – Solonotizie24

Riflettori puntati su Daniele Liotti, star di Un passo dal cielo, ha deciso di rompere il silenzio circa la malattia con il quale da molto tempo a questa parte conviverebbe… un tema molto delicato sul quale l’attore ha voluto chiarire la sua posizione e condizioni di salute.

Daniele Liotti nel corso degli anni è diventato uno degli attori più amati dal pubblico italiano e che, nel corso della carriera ha avuto modo di mettere a segno successi come Il fuggiasco, Tutta colpa di Freud e da qualche anno a questa parte è il re della serie Un passo dal cielo dove ha preso il posto di Terence Hill, conquistando il pubblico non facendo sentire loro la mancanza del personaggio di Pietro.

Nel privato, invece, l’attore è il compagno di Cristina D’Alberto e super papà di Francesco (nato dalla precedente relazione con Arianna) e della piccola Beatrice, arrivata dall’amore con la sua attuale compagna.

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, non molto tempo fa era stata diffusa la notizia secondo cui l’attore Daniele Liotti stesse lottando con una malattia molto importante, del quale però o avrebbe mai parlato apertamente.

Effettuando delle ricerche sul web, dunque, sembrerebbe che Daniele Liotti sarebbe affetto da distrofia muscolare. Una notizia, questa, sulla quale l’attore ha finalmente deciso di rompere il silenzio.

“Quanto alla distrofia muscolare…”

Daniele Liotti, dunque, nel corso degli anni non ha mai parlato apertamente della malattia in questione perché, come lo stesso attore ha avuto modo di spiegare anche in occasione di una passata intervista, le notizie circa la distrofia muscolare altro non sono che delle fake news.

Non a caso, secondo quanto reso noto dal portare Movieplayer, Daniele Liotti parlando della malattia presunta ha dichiarato: “Non ne sapevo assolutamente nulla. È una fake news galattica: non sono malato e non ho disturbi di alcun genere. Quanto alla distrofia muscolare, da molti anni sono testimonial di Parent Project, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Vorrei fare molto di più e mi piacerebbe coinvolgere anche alcuni colleghi e amici in qualche iniziativa di raccolta fondi”.