daniele-scardina-dopo-diletta-leotta-ritrova-l’amore-con-cristina-buccino

Daniele Scardina archivia Diletta Leotta: la nuova fiamma è Cristina Buccino

Dopo la fine della storia con Diletta Leotta, Daniele Scardina è stato al centro del gossip per alcuni flirt che gli sono stati attribuiti. Durante la partecipazione del pugile a Ballando con le stelle, si vociferava che potesse esserci del tenero tra lui e la sua partner di ballo Anastasia Kuzmina, ma ad oggi, invece pare confermato un altro rumor, quello secondo cui Daniele Scardina avrebbe una liaison con l’influencer e modella Cristina Buccino. A lanciare l’esclusiva, è il settimanale Chi che ha beccato i due innamorati a scambiarsi delle tenere effusioni nel centro di Milano.

Daniele Scardina e Cristina Buccino paparazzati insieme a Milano

A quanto pare Daniele Scardina ha archiviato definitivamente la storia con Diletta Leotta, un amore che lo aveva lasciato piuttosto scottato. Ad oggi il pugile appare molto preso dalla sua nuova fiamma Cristina Buccino, come mostrano le immagini pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Daniele Scardina, impegnato negli Stati Uniti avrebbe dovuto combattere per il titolo Intercontinental il 25 giugno, ma l’incontro è stato spostato ad ottobre, così sembrerebbe che il pugile abbia approfittato di questo cambio di programma per rientrare in Italia e incontrare Cristina Buccino a Milano. I due sono stati paparazzati mentre si scambiano baci appassionati in un bar di Corso Como.

Daniele Scardina e Cristina Buccino fidanzati? Gli indizi sui social

Anche se sono stati paparazzati in atteggiamenti inequivocabili, né Daniele Scardina, né Cristina Buccino hanno confermato o smentito la loro storia d’amore. È probabile che il pugile, dopo aver vissuto la sua storia con Diletta Leotta, che di recente ha fatto una confessione, sotto i riflettori, voglia mantenere la riservatezza sulla sua vita privata, anche se un possibile indizio della sua liaison con Cristina Buccino, arriva proprio dal suo profilo Instagram dove la modella, di recente ha postato una foto che ritrae un ring: che si riferisca proprio al pugile?