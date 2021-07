Daniele Scardina, è finita con Cristina Buccino: c’entra Diletta Leotta?

Daniele Scardina e Cristina Buccino si sono lasciati: c’entra Diletta Leotta?

La storia d’amore tra Daniele Scardina e Cristina Buccino sembrava destinata ad accendere il gossip dell’estate 2021, ed invece la coppia, dopo delle foto pubblicate su Chi hanno scelto la via del silenzio: riservatezza o segno che la loro relazione è già giunta al capolinea? Sembrerebbe più probabile la seconda opzione e pare che la fine del flirt tra l’ex concorrente di Ballando con le stelle e l’ex naufraga dell’Isola dei famosi sia dovuto a Diletta Leotta o meglio stando a quanto riporta Diva e Donna pare che il pugile non avrebbe la testa di gettarsi in una nuova relazione perché ancora innamorato dell’ex Diletta Leotta, ex che a sua volta vive un’altalenante storia con Can Yaman, divo turco e re delle soap.

Daniele Scardina, è finita la storia d’amore con Cristina Buccino? I presunti motivi della rottura

Secondo il settimanale su citato la storia d’amore tra Daniele Scardina e Cristina Buccino è finita, non solo perché il pugile penserebbe ancora a Diletta Leotta ma anche per altri motivi. Il settimanale, infatti, ha lanciato l’indiscrezione che i due sarebbero in piena crisi e passeranno quest’estate separati: Daniele Scardina dopo essere volato a Miami per degli impegni sportivi adesso in vacanza con gli amici in Sardegna. L’influencer, invece, si trova ad Ibiza e soprattutto a 36 anni ha voglia di impegnarsi in una relazione seria e mettere su famiglia. Insomma alla base della rottura tra Cristina Buccino e Daniele Scardina ci sarebbero i diversi stili di vita.

Cristina Buccino e Daniele Scardina, silenzio sulla vita privata: si sono lasciati?

Insomma, la relazione tra Daniele Scardina e Cristina Buccino iniziata poche settimane fa sembra già giunta al termine ma sarà realmente così? Al momento i diretti interessati tacciono condividendo sui social solo foto di vacanze e lavoro.

