Daniele Scardina, lui bacia una “più bella di Diletta Leotta” | FOTO

Che schianto di donna la nuova conquista del pugile. “King Toretto” Daniele Scardina beccato assieme alla stupenda vip, chi è lei.

Ormai la sua illustre ex fidanzata è dimenticata, almeno per quanto riguardano le dinamiche di una relazione. Ed ora Daniele Scardina ha messo di nuovo la testa a posto.

Daniele Scardina Foto da Instagram

Il merito è di un’altra donna. Ed ovviamente è un’altra bellissima. Inoltre si tratta di un volto molto conosciuto per via del fatto di essere presente sia in televisione che sui social network.

Tutto quanto è venuto alla luce grazie ad uno scoop compiuto da “Chi Magazine”. I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno beccato Daniele Scardina e la sua nuova fiamma mentre sono impegnati in atteggiamenti inequivocabili.

C’è un gran bel bacio a coronare la bella serata passata insieme in un locale di Milano. “King Toretto” appare decisamente di umore molto alto con questa splendida donna accanto a sé.

Chi c’è al suo fianco: una delle più belle vip

Curiosi di sapere di chi si tratta? Il 29enne pugile originario di Rozzano e che risiede abitualmente a Miami, in Florida, piazza decisamente un gran bel colpo.

Lui bacia infatti la bellissima Cristina Buccino. La calabrese, 36 anni, conserva da tempo fascino ed avvenenza e fa innamorare migliaia di followers.

Ma è Daniele Scardina a fare breccia nel suo cuore. I due si sono ritrovati dopo essere stati rispettivamente negli Stati Uniti ed a Capri.

I commenti dei rispettivi followers sono molto positivi. In tanti reputano lei più bella della Leotta. Scardina, poco tempo fa, aveva preso parte a “Verissimo” in qualità di ospite. E lì aveva parlato anche di Diletta.

Silvia Toffanin non poteva esimersi dal chiedergli un pensiero sull’anno passato accanto alla giornalista di DAZN, che oggi appare molto felice accanto a Can Yaman.

E lui ha parlato molto bene della siciliana. Però lei fa parte del passato ed entrambi ora sono molto ben presi dalle rispettive store d’amore.