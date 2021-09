Danilo Broggi atac un curriculum che fa spavento ma prede due anni di reclusione in abbreviato nel 2019

Atac, per verificare se e di quanto abbiano sforato il tetto massimo di stipendio. E per capire se i compensi aggiuntivi costituiscano un danno erariale per le casse pubbliche. Si parte con gli amministratori unici, gli amministratori delegati e i presidenti in carica negli ultimi anni, andando indietro nel tempo almeno fino al 2014. Da Danilo Broggi, dal 2013 al 2015 amministratore delegato della municipalizzata dei trasporti, fino a Manuel Fantasia, amministratore unico fino al 2017 e predecessore dell’attuale ad Paolo Simioni. Le prime anomalie sarebbero già emerse, ma cifre sono ancora basse perché le indagini sono appena iniziate: la stessa municipalizzata ha segnalato anomalie per circa 10mila euro per quanto riguarda la gestione di Fantasia. Una nuova indagine che si preannuncia esplosiva. Un’inchiesta della Corte dei conti sui compensi dei super manager, per verificare se e di quanto abbiano sforato il tetto massimo di stipendio. E per capire se i compensi aggiuntivi costituiscano un danno erariale per le casse pubbliche. Si parte con gli amministratori unici, gli amministratori delegati e i presidenti in carica negli ultimi anni, andando indietro nel tempo almeno fino al 2014. Da, dal 2013 al 2015 amministratore delegato della municipalizzata dei trasporti, fino a Manuel Fantasia, amministratore unico fino al 2017 e predecessore dell’attuale ad Paolo Simioni. Le prime anomalie sarebbero già emerse, ma cifre sono ancora basse perché le indagini sono appena iniziate: la stessa municipalizzata ha segnalato anomalie per circa 10mila euro per quanto riguarda la gestione di Fantasia. Odissea sulla metro A, uno stop ogni 4 giorni: Cornelia riapre a Pasqua Roma, macchinisti Atac malati e già guariti: inchiesta sui certificati facili Ora sarà la Guardia di finanza a esaminare la documentazione, che nelle prossime settimane verrà chiesta agli uffici amministrativi della partecipata. Il sospetto dei magistrati è che amministratori e presidenti abbiano giocato d’astuzia per aggirare il tetto stipendiale previsto dalla legge. Tetto che, dal 2016, è stato fissato a 79mila euro lordi annui. I magistrati verificheranno se i manager abbiano gonfiato i propri compensi con rimborsi spese – che dovranno essere adeguatamente giustificati – o, magari, assegnandosi anche altre cariche all’interno della partecipata, ottenendo così una doppia entrata. Si tratta dello stralcio di un’inchiesta più ampia sulla mala gestio che ha portato l’Atac a un passo dal fallimento, rendendo necessaria la procedura di concordato. Erano stati proprio i commissari del Tribunale fallimentare, che hanno avuto accesso alle carte della municipalizzata a partire dal 2003, a stilare una relazione sul management Atac degli ultimi 15 anni. Una relazione che contiene un elenco di errori che hanno portato l’Atac sull’orlo del precipizio. A dicembre 2016, per esempio, mentre l’azienda era vicina all’insolvenza, Fantasia aveva sottoscritto l’impegno a erogare premi per i dirigenti aziendali, con una manovra che, secondo i commissari, sarebbe costata alla società circa 2 milioni di euro. Nel 2015, si legge sempre nella relazione, l’amministratore delegato Broggi avrebbe ricevuto a titolo di rimborso somme superiori al tetto fissato per gli amministratori di società pubbliche stabilito da Roma Capitale con una deliberazione del 2011. A novembre 2013, sempre Broggi avrebbe liquidato a Renato Castaldo, ex componente del collegio sindacale, un aumento di 360mila euro. Compenso aggiuntivo che è costato all’ex ad una condanna contabile e un’inchiesta penale dalla quale è però uscito assolto. Ma i commissari contestavano a una sfilza di manager che si sono succeduti negli ultimi dieci anni anche la responsabilità di sprechi, costi lievitati delle forniture, appalti affidati senza gara. Anche la stessa procedura di concordato era finita sotto la lente della Corte dei conti, partendo dai rilievi sollevati dal giudice fallimentare e dai pm che a piazzale Clodio si occupano degli gli affari civili. A indagare, in questo caso, è il viceprocuratore regionale Massimiliano Minerva. Gli accertamenti sono in corso su tre punti in particolare: dai 55 milioni di euro restituiti alle banche creditrici di Atac lo scorso 31 agosto, a 24 ore dall’avvio del concordato, alla decisione di svalutare i crediti vantati nei confronti del Campidoglio, fino alla cifra pagata dall’azienda – 12,7 milioni di euro – per le consulenze tecniche che hanno portato alla stesura del piano di salvataggio.Postato su da

Finply ha il piacere di annunciarvi la presenza del dott. Danilo Broggi, figura di primo piano e di prestigio, al webinar “Quale finanza disponibile da subito”. Per conoscerlo meglio vi forniamo un breve profilo delle sue attività e dei suoi incarichi. PRIMI ANNI: Danilo Broggi consegue la laurea in Scienze Politiche nel 1984. Da subito si dedica insieme ai suoi fratelli alla direzione dell’industria di famiglia, azienda che opera in Italia e all’estero nei settori del restauro monumentale e della decorazione di interni. Dal 1990 al 1993 è Presidente Nazionale dell’ANVIDES, l’associazione nazionale degli operatori della manutenzione e del restauro. L’esperienza maturata nel settore e la conoscenza del mondo delle piccole e medie imprese lo porta a ricoprire numerosi incarichi. Tra questi incarichi spiccano: nel 1997 il ruolo di Consigliere in rappresentanza del settore industria per la CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO (incarico che sarà riconfermato per un secondo mandato nel 2002);

nel 2000 la Presidenza dell’Apimilano (associazione delle piccole e medie imprese) e il ruolo di Consigliere del Presidente della CONFAPI (Confederazione Italiana della Piccola e Madia Industria Privata) per cui verrà eletto Presidente nel 2003;

Sempre nel 2000 entra nel Consiglio della FONDAZIONE FIERA DI MILANO. NEL 2000: Dal 2005 al 2011 è stato amministratore delegato di CONSIP S.p.A., la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce i processi di informatizzazione del ministero e le gare d’appalto della Pubblica Amministrazione. Dal 2009 è presidente del Centro per la cultura d’impresa, associazione della Camera di commercio di Milano e riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali che si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio documentale e culturale del mondo delle imprese. 2010 – OGGI: Nell’ultimo decennio ha avuto svariati incarichi presso diverse aziende: tra le altre ricordiamo la presidenza di Poste Assicura S.p.A., società assicuratrice del gruppo Poste Italiane, e di Retelit S.p.A., società quotata in borsa e operante nei servizi dati e infrastrutture wholesale per il mercato delle TLC; la vicepresidenza di Genesi S.p.A., holding di partecipazione industriale e finanziaria. La conoscenza del mondo delle istituzioni e delle imprese lo ha portato a pubblicare diverse monografie e numerosi articoli, cui vi rimandiamo per approfondire: CONSIP: UNA NOVITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP: IL SIGNIFICATO DI UN’ESPERIENZA Teoria e pratica tra e-Procurement e e-Government

DIARIO DI BORDO Tra innovazione e cambiamento

Inoltre è titolare della rubrica “Smart thinking” di Longitude, mensile di politica ed economia internazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri Attualmente Broggi ricopre il ruolo di Senior Advisor presso la EOS Investment Management. La EOS è un gestore di fondi indipendente che offre a vari professionisti opportunità d’investimento alternative. Il dott. Danilo Broggi offrirà il suo punto di vista informato al webinar “Quale finanza disponibile da subito”. Nel corso del webinar FInply, con l’aiuto del dott. Broggi, aiuterà a fare chiarezza nel mare di possibilità che gli imprenditori della PMI possono cogliere in questo particolare momento.

La sua formazione è tutta Consip, che conosce come le sue tasche. Poi è passato ad EXITONE, la corazzata del gruppo multiservizi che fa capo all’altro ras di appalti pubblici, ovvero Ezio Bigotti, anche lui – come Alfredo Romeo – finito nel pentolone dell’inchiesta Consip, perchè – sia sa – il mercato di solito si fa a fette: questa a me e questa a te, per le proporzioni ne discutiamo e poi c’è sempre una prossima volta per rispartirsi il tutto.

Una regola aurea filata liscia fino a che non è intervenuta la maxi inchiesta della procura di Roma.

Ma c’è stata un’altra poltrona da non poco nella carriera di Broggi: quella alla direzione dell’Atac, il carrozzone mangiamilioni dei trasporti a Roma che purtroppo non è riuscito a risanare neanche di un volante. E incappando anche in una grana giudiziaria, per via di alcuni emolumenti a componenti del collegio sindacale giudicati anomali dalla procura di Roma: ma alla condanna in primo grado ha fatto seguito una piena assoluzione in secondo.

Così riportava la Voce in una maxi inchiesta del 10 marzo 2017 sugli affari Consip: titolo “Attenti a quei due: anche Verdini e Bigotti all’assalto degli appalti Consip”.

Ecco un passaggio dedicato ad Exitone, che contava su non molte unità lavorative, una quarantina, mentre la gran parte del peso organizzativo pesava sulle spalle dei fedelissimi Aurelio Vuarino e Danilo Broggi: “L’altra presenza sul fronte esterno è quella di Danilo Broggi, che è stato anni fa ai vertici Consip, e poi è passato a dirigere senza fortuna l’Atac, la municipalizzata mangiamiliardi”.

Coltiva altri progetti, da grande, il sempre rampante Broggi?

Nella foto Danilo Broggi