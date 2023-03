danneggiata-una-ciclostazione-a-vibo,-responsabili-ripresi-dalle-telecamere

Le telecamere di videosorveglianza installate sulle ciclostazioni presenti a Vibo Valentia hanno inquadrato, in quella allocata dinanzi a piazza San Leoluca, il danneggiamento di una postazione ad opera di quattro giovani. A darne notizia è l’assessore comunale Vincenzo Bruni, il quale spiega che “le immagini sono già in possesso della Polizia municipale che ha avviato i controlli del caso per individuare i responsabili”. Altro danneggiamento è stato inoltre compiuto su una e-bike della ciclostazione di piazza Municipio nel tentativo di estrarla forzatamente dalla postazione.

“Una situazione a dir poco incresciosa – afferma l’assessore – che auspichiamo non debba più verificarsi. Dispiace che l’avvio di un servizio tanto atteso come il bike sharing, reso possibile dopo il superamento di non poche problematiche di natura burocratico-amministrativa, debba essere macchiato da un episodio del genere”.

“Ad ogni modo – aggiunge Bruni – abbiamo chiesto un intervento aggiuntivo per incrementare i dispositivi di sicurezza delle ciclostazioni, intervento che ha richiesto la sospensione dell’applicativo gestionale che dovrebbe tornare pienamente operativo già in settimana. In ogni caso il gestore ha comunque provveduto a dislocare le 20 e-bike nelle quattro ciclostazioni, che restano a disposizione con intervento manuale, mentre per quanto concerne i costi di noleggio, questi saranno pubblicati sulla app ed il gestore sta programmando anche convenzioni con vari enti, associazioni ed ordini professionali. Mi preme Infin infine rammentare a chi crede di poter vandalizzare il patrimonio pubblico – conclude Bruni – che tutte le azioni di questo tipo verranno perseguite a termini di legge”.

Ufficio Stampa