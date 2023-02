‘Daqui a pouco ele vai aparecer’, diz irmã de último desaparecido após queda de ponte que liga RS a SC

Brian Grandi, de 20 anos, é morador de Torres e atravessava a ponte para buscar bicicleta após passar carnaval em Passo de Torres. Buscas seguem durante a noite, com equipes de mergulhadores, botes, motos aquáticas e efetivo em terra. Queda de ponte entre RS e SC: o que se sabe e o que falta saber

A família do último desaparecido após a queda da ponte pênsil que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, se divide entre a expectativa e o otimismo em localizar Brian Grandi, de 20 anos. De acordo com parentes, o jovem, natural de Caxias do Sul, na Serra do RS, não é visto desde a madrugada desta segunda-feira (20), quando a estrutura cedeu.

“É muito agoniante, né. A gente não sabe o que pode acontecer ou o que deixou de acontecer, porque todo mundo foi localizado, menos ele. Não vamos perder a fé, daqui a pouco ele vai aparecer. Nem que seja na casa de algum amigo, vai aparecer”, afirma Bruna Grandi, irmã de Brian.

De acordo com parentes, o jovem ele teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos. Já durante a madrugada, ele teria avisado a irmã que estava retornando para casa. Os amigos estavam de carro, mas como Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, ele teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé.

Queda de ponte: o que se sabe e o que falta saber

Vídeo mostra momento em que ponte cede

Brian Grandi, de 20 anos, é um último desaparecido após queda de ponte que liga o RS a SC

Reprodução/Facebook

Apesar das condições climáticas desfavoráveis, as buscas seguem durante a noite. Os bombeiros trabalham com equipes de mergulhadores, além botes, motos aquáticas e efetivo em terra. As buscas então concentradas em uma área de cerca de 800 metros.

“A operação só se encerra com a certeza da localização desse desaparecido”, diz o comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel Rodrigo Pioresan.

Estudantes que caíram contam como foi: ‘desespero’

Ponte já havia caído em inauguração há quase 40 anos

Vídeo mostra momento em que ponte entre RS e SC cede e pessoas caem

Conforme as equipes que atuam nas buscas, pelo menos 30 pessoas foram resgatadas na água e 16 já receberam atendimento médico em Torres. Os bombeiros trabalham com duas equipes de mergulhadores, além de três botes e duas motos aquáticas nas águas do Mampituba, e efetivo em terra.

Prefeitura de Torres cancela festa de Carnaval

Durante a manhã, o número de desaparecidos chegou a cinco pessoas. Contudo, nas últimas horas, quatro foram encontradas bem e já estão em casa.

Bombeiros fazem buscas ao último desaparecido após queda de ponte que liga o RS a SC

Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

Entenda

A ponte pênsil que liga Torres (RS) a Passo de Torres (SC), caiu na madrugada desta segunda-feira (20). A estrutura fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 100 metros de extensão.

A principal suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente. Segundo a Prefeitura de Torres, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que tem capacidade para 20, conforme placa de sinalização do local.

De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200