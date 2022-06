Dario Baldan Bembo. Spettacolo concerto per il 40° anniversario di “Amico è”

Venerdì 1° luglio 2022, alle ore 18.30, in occasione del 40° anniversario dalla pubblicazione del brano “Amico è” di Dario Baldan Bembo, grande appuntamento a Maggiora Off Road Arena Autodromo località Pragiarolo Maggiora (NO) con lo Spettacolo-Concerto “Dario Baldan Bembo e i suoi amici”.

Un anniversario musicale ideato da Erica Tamborini, visual artist e conduttrice della serata, che si svolgerà all’aperto, nel suggestivo ambiente dello storico Autodromo di Maggiora, un luogo che intende imporsi sempre più come polo di eventi di spettacolo oltre che sportivi, in grado di coniugare istanze territoriali e internazionali.

L’evento, la cui direzione artistica è affidata all’esperienza di Franco Fasano e la direzione tecnica a Paolo Baldan Bembo, è uno spettacolo-concerto in cui si esibiranno diversi artisti e ospiti che hanno contribuito al successo di “Amico è” dal 1982.

Parteciperanno, infatti, gli amici “musicali” di Dario Baldan Bembo che, a vario titolo, hanno avuto un ruolo chiave nella sua carriera. Tra gli ospiti Riccardo Fogli, Nicolò Bongiorno (figlio del grande Mike), Nini Giacomelli (paroliera co-autrice di Amico è), Franco Fasano, Francesca Alotta, Silvia Annichiarico, Marco Ferradini assieme alla figlia Marta, Mario Lavezzi, Aida Cooper, Moreno Ferrara storico vocalist del maestro, oltre al cabarettista Franco Romeo e Daniele Quartapelle in arte Si Nasce, vincitore di Tale Quale Show 2022. Non mancherà la presenza (con un video messaggio) di Caterina Caselli e Marco Columbro.

Tra gli amici di Baldan Bembo ci saranno Rik Nocera, figlio dello storico discografico della CGD Antonio Nocera, Franco Zanetti direttore di Rockol.it, memoria storica e testimone oculare della mitica impresa del 1982, proprio perché era presente (alla CGD), così come erano presenti allora e saranno presenti a questo evento Gigi Patellaro (chitarrista), Valter Scebran (batterista), Claudio Miceli (saxofonista), Furio Bozzetti (produttore), Andy Surdi (batterista), Claudio Baldan Bembo (trombettista).

Apriranno la serata la talentuosa band pop/folk maggiorese Le Mondane, il cui band leader è Luca Borin, e il Coro dei bambini di Maggiora “Amico è” diretto da Rosaria Tricarico.

Lo spettacolo sarà un evento unico nel suo genere in quanto, nel richiamare l’epica impresa dell’album “Spirito della Terra” del 1982 di Dario Baldan Bembo, intende riproporre oggi la stessa propensione bucolica, la medesima atmosfera di genuina e solidale amicizia e quell’energia vitale e positiva che profuma ancora di libertà. Nel celebrare i valori musicali e umani di allora, lo spettacolo farà rivivere la magia di quella mitica impresa che Mike Bongiorno promosse con grande slancio.

Oltre allo concerto serale sul palcoscenico, ci sarà la possibilità di visitare, nel pomeriggio, la storica “Cascina” dove Baldan Bembo incise “Spirito della Terra”, a pochi metri dall’Autodromo e dove, tra le 15 e le 17, sarà allestito un pianoforte an plain air, dove il pubblico potrà incontrare i grandi artisti protagonisti dell’evento serale.

Sempre il pomeriggio, nel prato della Cascina, si potranno degustare alcune delle eccellenze enogastronomiche locali, offerte dall’Azienda vinicola Barbaglia e dal caseificio Palzola. Infine, verrà attivato per l’occasione il circuito dell’Autocross, lo stesso che si vede nel video originale del 1982.

Un happening multisensoriale per celebrare grandiosamente il compleanno musicale di “Amico è”, che ha avuto un successo straordinario perché veicola un messaggio di positività, di solidarietà e di fratellanza. Valori che assumono un particolare significato simbolico in questo difficile momento storico e che vengono riproposti come messaggio di speranza. Inoltre, in questo ritorno alla comunità maggiorese, fortemente voluto da Dario Baldan Bembo, si intende valorizzare ogni comunità locale e le sue risorse identitarie e territoriali in cui si riconosce la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e ambientale italiano.

Apertura Autodromo:

01 luglio 2022, ore 18.00 – 24.00 presso c/o Maggiora Off Road Arena Autodromo Loc. Pragiarolo Maggiora (NO)

INGRESSO LIBERO, A OFFERTA LIBERA

Info & Prenotazioni alla mail: darioamicoe@gmail.com

Dario Baldan Bembo e i suoi amici. uno spettacolo-concerto promosso da Maggiora Off Road Arena e da Service Agency SRLS.

https://www.facebook.com/dbbembo

https://www.instagram.com/dariobaldan/

https://www.youtube.com/channel/UCMPUFyrOhPzzhIg19UXzDKw