Das refeições do imperador Dom Pedro II às do rei Dom João VI: colecionador de SC reúne louças do período imperial que ‘contam a história do Brasil’

Um pesquisador de 37 anos afirma que tem em casa, em Videira, no Oeste catarinense, mais de 120 peças de louça do período imperial brasileiro.

Segundo André Luiz Rigo, há pratos, taças e outros objetos que pertenceram a figuras importantes no país, como o imperador Dom Pedro II e o rei Dom João VI, além condes e barões da época, e que “contam a história do Brasil”. (veja lista abaixo).

“Viajamos para a Europa para ir aos museus, e, muitas vezes, nem sabemos que aqui no nosso país também tem isso [objetos do período imperial]”, afirma.

O g1 SC encaminhou fotos de algumas das peças do colecionador ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que as analisou e atestou a legitimidade dos objetos (veja mais abaixo).

Peças preferidas

Entre aquelas que ficam expostas na casa do colecionador e chegam a ser usadas em ocasiões especiais, e as que estão acondicionadas em compartimentos seguros, estão as preferidas do colecionador. De 120 peças, ele escolhe duas para destacar.

Um prato raso do serviço PII Grande, que teria pertencido a Dom Pedro II e foi arrematado em um leilão. Podendo chegar a R$ 7 mil, o objeto é um dos queridinhos da coleção (foto abaixo).

Prato do serviço PII Grande

André Rigo/ Arquivo Pessoal

“Ele recebeu de presente de Dom Luiz I, que era o Rei de Portugal, quando foi fazer o primeiro tour internacional dele pela Europa. Esse prato tem um brasão que mistura tanto símbolos portugueses quanto símbolos brasileiros. É um prato muito bonito”, explica.

Também está na lista dos favoritos, por ser “uma das peças mais antigas”, um prato feito entre 1735 e 1796, que pertenceu a Dom João VI (foto abaixo).

Serviço dos Pavões, de Dom João VI

André Luiz Rigo/ Arquivo Pessoal

André começou a coleção há cerca de oito anos, após ser apresentado ao mundo dos leilões. Também advogado e professor universitário, ele é autor do livro “A mesa do Rei”, que fala sobre a história das louças de Dom João VI, e administrador de uma página no Instagram sobre o tema.

“[Na faculdade], a parte que estudava as constituições do império era minha paixão. Mas tudo sempre foi muito superficial. […] Depois, quando comecei a ter mais tempo para estudar, passei a me aprofundar e me apaixonar cada vez mais”, relatou.

Vida do 1º imperador do país é cercada por curiosidades

Colecionador é autor do livro ‘A Mesa do Rei’

André Luiz Rigo/ Arquivo Pessoal

Do palácio para os colecionadores

De acordo com a museóloga Ana Luísa Camargo, do Museu Imperial, peças da família imperial começaram a se disseminar pelo país após a Proclamação da República, com o leilão de arte do Paço de São Cristóvão (veja mais no final da reportagem), ocorrido em 1890. Hoje, há colecionadores de todo o Brasil com serviços – como as coleções de louças eram chamadas – da época.

“Muitos condes, viscondes e barões foram ao leilão e compraram peças”, disse a especialista.

Esses homens, após um tempo, passaram a fazer seus próprios leilões – e, assim, sucessivamente. As compras e os compradores, segundo ela, passaram a ser mapeados. Dessa forma, e com ajuda de outros artifícios, hoje é possível conferir a legitimidade dos itens comercializados.

Mais antiga fonte termal do Brasil fica em SC, onde Dom Pedro II mandou construir o 1° hospital de águas termais do país

O acervo

Para o g1, André Luiz Rigo listou alguns dos itens preferidos comprados por ele. A maior parte foi adquiria através de leilões, embora algumas porcelanas tenham sido garantidas em antiquários.

A reportagem encaminhou imagens das peças ao Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC, que analisou as fotos e atestou a autenticidade do acervo.

1. Serviço dos Pavões, do Rei Dom João VI

Segundo o colecionador, o prato raso, do serviço “Dos Pavões”, foi feito em porcelana chinesa “de altíssima qualidade”, entre 1735 e 1796 (peça foi citada acima). Pertenceu a Dom João VI.

“O mais legal, de importância, é com certeza o Prato do Pavões, por ser uma das peças mais antigas. É um prato de mais de 300 anos. Ele tem além da importância dele, ele foi utilizado esse serviço em um dos aniversários do Dom João VI, tem isso em registro de diário”, contextualizou.

2. Serviço PII Grande, de Dom Pedro II

Segundo André Luiz Rigo, o PII Grande era um dos serviços preferidos de Dom Pedro II para “as recepções no Palácio de São Cristóvão”, além de ser “um dos mais disputados nos leilões”.

Prato do serviço PII Grande, de Dom Pedro II

André Luiz Rigo/ Arquivo Pessoal

O colecionador conseguiu arrematar um prato da coleção e, hoje, a peça é também uma das preferidas dele.

Exemplares desse serviço, ele afirma, fazem parte do acervo do Museu Imperial, em Petrópolis (RJ), e do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro (RJ), além de diversas outras instituições nacionais e internacionais.

3. Conde de Irajá

Outro item que André exibe com orgulho é um prato raso, em porcelana francesa, que teria pertencido Manoel do Monte Rodrigues de Araújo, o Conde de Irajá. “A obra é recortada e delimitada por friso em pó de ouro e decorada com o monograma ‘CI’ entrelaçado”, explica.

Prato do Conde de Irajá

André Luiz Rigo/ Arquivo Pessoal

Formado em teologia, Manoel atuou como padre e foi nomeado bispo após se mudar para o Rio de Janeiro, de acordo com o colecionador e pesquisador.

“Em 1841, o conde sagrou e coroou Dom Pedro II como Imperador do Brasil. Em 1843, deu benção matrimonial ao Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Dona Teresa Cristina”, afirma.

4. Serviço ‘de Caça’, de Dom Pedro II

André tem em casa também uma porcelana francesa do serviço ‘de Caça’, que teria pertencido a Dom Pedro II. A estimativa é que a coleção tenha 568 itens.

Serviço ‘de Caça’, de Dom Pedro II

André Luiz Rigo/ Arquivo Pessoal

“O conjunto teria sido oferecido ao Imperador Dom Pedro II por Napoleão III, Imperador da França, em data estimada entre 1852 e 1870. Também há registro de que constaria do lote 838, de leilão do Palácio de São Cristóvão”, informou.

5. Cremeira do Serviço ‘dos oficiais’, da Princesa Isabel

Com “esmaltagem branca, sem detalhes”, o colecionador guarda em casa também uma cremeira que teria sido da princesa Isabel, filha mais velha do imperador Dom Pedro II.

Cremeira da princesa Isabel

André Luiz Rigo/ Arquivo Pessoal

“O serviço completo era do uso do Palácio de Fontainebleau, um dos maiores palácios reais franceses. […] Veio para o Brasil após o falecimento do rei Luís Filipe I, herdado pelo neto, o conde d´Eu, esposo da princesa imperial Dona Isabel”, informou André.

O que foi o Leilão do Paço?

O Leilão do Paço foi feito em 1890, após a Proclamação da República, quando a família imperial precisou ser exilada e deixou o Brasil.

“A família foi embora e, logo depois, o governo provisório teve que se instalar. Então, aconteceu um leilão com tudo que estava no Palácio da Quinta da Boa Vista”, explica Camargo.

Autenticidade das peças

Ao g1, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou que a peritagem e verificação da autenticidade das louças do período imperial é desempenhada “pelo próprio mercado de obras de artes e antiguidades, para a qual muitas vezes são necessários equipes multidisciplinares sob coordenação de profissionais especializados e equipamentos laboratoriais diversos”.

Não há, segundo o instituto, um órgão público que realize o serviço, “ou que tenha tais atribuições legais”.

Renato dos Santos, proprietário de uma casa de leilão destinada a obras que pertenceram à nobreza brasileira do século XIX, destaca que as peças de porcelana são todas catalogadas com seus respectivos ex-proprietários.

Pesquisadora diz que biografia de Dom Pedro II pode ter sido escrita por Machado de Assis

“Fora isso, uma coisa que a gente procura em relação às peças é estabelecer uma rastreabilidade, ou seja, qual caminho essa peça percorreu até os dias de hoje. […] Esse não é um caminho muito fácil, e é uma coisa tortuosa às vezes de se fazer”, explica.

Museóloga Ana Luísa Camargo explica que uma alternativa fazer a identificação através de análise dos monogramas (iniciais do proprietário) gravados nas peças.

“Às vezes, os itens também são identificados pelo que eles apresentam. Por exemplo, nós temos oito xícaras aqui, e elas tem uma coroinha pequena de Dom Pedro II na frente da coroa. É conhecido como serviço Das Coroinhas”, explica.

