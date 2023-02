data-especial-dedicada-aos-solteiros-deve-movimentar-a-economia-no-sul-do-estado

Comemoração para quem não tem um par será em 11 de novembro. Conforme a prefeitura, o dia será simbólico. Gurupi cria o dia do solteiro; entenda o que significa a data

“Não venha, não. Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião”. O trecho da canção Folgado’ da saudosa Marília Mendonça reforça o sentimento de quem não quer compromisso tão cedo e está na ‘vibe’ do melhor sozinho do que mal acompanhado. Para essas pessoas que estão sem um companheiro ou ainda seguem na procura, a Prefeitura de Gurupi aprovou uma lei que criou o Dia do Solteiro.

A data será comemorada no dia 11 de novembro. A ideia de se ter um dia dedicado aos solteiros surgiu para movimentar a economia da cidade. Conforme a prefeitura, o dia será simbólico, não será feriado e possíveis comemorações não vão demandar o uso de recursos públicos.

Aos 26 anos e dedicado a cuidar de seu próprio negócio, o barbeiro Lucas Ferreira contou que está em um bom momento da vida e se sente confortável com a solteirice. Mesmo assim, pretende encontrar um par.

“Estou solteiro já tem um tempo e estou pelejando. Devagarzinho eu vou encontrar alguém. Mas eu estou solteiro porque eu quero. Solteiro é bom. Namorando também é bom também, mas o solteiro a gente tem um a ‘liberdadezinha’ a mais”.

Dia do Solteiro será comemorado em novembro

TV Anhanguera/Reprodução

Para a psicóloga Lanna Alencar, manter a ‘solteirice’ por muito tempo não significa estar só. Pode significar que a pessoa está curtindo a vida, tendo parceiros, mas sem compromisso.

“Muitos perguntam: ‘solteiros são felizes?’. São felizes! Porque a felicidade ela não depende do outro, depende do autoconhecimento, depende da percepção que a pessoa tem de si mesma para saber onde vai, onde quer chegar, o que ela quer ser. Isso é um aprendizado todos os dias”, explicou.

LEIA TAMBÉM:

Solteiros falam das vantagens e desvantagens de não ter namorado

Projeto

Quem teve a ideia do projeto para o dia do solteiro, o vereador César da Farmácia (União Brasil), espera que a data incentive a economia na cidade.

“A inspiração desse projeto, em primeiro lugar, foi aquecer, fomentar as vendas aqui na nossa região porque essa data é muito comemorada nos países asiáticos. Tem ideia de promoção de até 50% das mercadorias. Então a intenção desse projeto foi fomentar o comércio de Gurupi”, disse o parlamentar.

A ideia agradou os gurupienses. “Já que tem o Dia dos Namorados, a gente também tem o direito de receber nossos presentes”, disse a estudante Cailane da Silva.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo