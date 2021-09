Database delle TOP riviste moda donna uomo più lette nel 2021

Quali sono le riviste femminili più lette? Vogue Italia, Vanity Fair, Natural Style, Silhouette Donna, F.

In ogni edicola spiccano le riviste femminili perché sono numerose, patinate, con copertine accattivanti e titoli a effetto. Tutti le leggiamo, anche gli uomini di casa, perché sono notoriamente ricche di consigli, di risposte facili ai quesiti di tutti i giorni sulle diete e sulle tendenze di moda, ma danno anche spazio al gossip, alle novità su libri e film e al lavoro, storie al femminile che sono di esempio e sprone.

This slideshow requires JavaScript.

In questo panorama non è facile orientarsi, ma ci sono comunque alcune riviste femminili più lette che sono certamente interessanti per tutti. Ecco la nostra top five, tutte rigorosamente pari merito.

Quali sono le riviste femminili più lette?

Vogue Italia

Vanity Fair

Natural Style

Silhouette Donna

F

Vogue Italia

Vogue Italia è la versione nostrana della celebre rivista fondata nel 1892 a New York da Arthur Baldwin Tunure, diventata una delle più prestigiose e autorevoli riviste di moda del mondo. Vogue è una vera e propria icona di stile che rappresentava le maggiori tendenze in fatto di moda e di società, ricomprendendo anche arte, cucina, cura di sé e soprattutto la fotografia, visto che da sempre i più grandi fotografi pubblicano qui i loro scatti migliori, da Richard Avedon a Helmut Newton per fare solo due nomi. Vogue Italia nasce dall’acquisto nel 1962 del mensile Novità da parte di Condé Nast, ma cambiò nome solo nel maggio 1966. Oggi Vogue esce con 12 numeri l’anno e con importanti allegati: Vogue Unique, dedicato all’alta moda e al lusso (marzo e settembre); Casa Vogue, un’esibizione unica degli interiors d’autore (aprile e ottobre); Shopping in Vogue (febbraio ed agosto) e Beauty in Vogue (maggio e novembre).

Vanity Fair

E’ una rivista nata nel 1913 dall’imprenditore Condé Nast. Nota per le foto che hanno spesso suscitato polemiche nel mondo giornalistico, la rivista è altrettanto famosa per i servizi di attualità. Vanity Fair è un settimanale di costume, cultura, moda e politica, che dal 2003 ha un’edizione italiana. Oggi vanta grandi firme in redazione: all’angolo della posta collabora la celeberrima Mina, nella rubrica che dal 2015 è gestita da Massimo Gramellini.

Natural Style

In edicola dal 2003 è un mensile femminile di Mondadori con un approccio moderno e di tendenza. Moda, bellezza, casa, alimentazione, salute per una donna che ha scelto uno stile di vita naturale. Intercetta un trend che dà spazio unicamente a cibo di produzione biologica, fibre e lane pure nell’abbigliamento, materiali non trattati chimicamente nell’arredamento, cosmetici e cure che utilizzano i principi attivi vegetali per il benessere e la salute del corpo e così via.

Silhouette Donna

E’ una delle riviste per la salute e il benessere più diffuse in Italia, con un pubblico di riferimento ampio. Ogni mese ospita test e rubriche dedicate alla cura del corpo, alla moda, agli sport e al fitness, alla vita di coppia e al sesso. Una rivista che si occupa dei problemi femminili e che ha nella sua redazione diversi professionisti quali professori, medici, sessuologi e altri. Questo aspetto è una caratteristica particolare che permette alla rivista di rivolgersi a donne di ogni età, aprendo un dialogo vero e proprio, anche grazie ai consigli dei professionisti.

F