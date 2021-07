dati-eudravigilance:-17.503-morti,-1,7-milioni-di-feriti-(50%-gravi)-riportati-nel-database-dell’unione-europea-sulle-reazioni-avverse-ai-farmaci-per-i-vaccini-covid-19

Il database dell’Unione europea delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, che tiene traccia anche delle segnalazioni di lesioni e decessi a seguito dei “vaccini” sperimentali COVID-19. Questo database gestito da EudraVigilance è solo per i paesi europei che fanno parte dell’Unione Europea (UE), che comprende 27 paesi. Per quanto questi numeri siano alti, NON riflettono tutta l’Europa. Il numero effettivo in Europa di morti o feriti a causa di vaccini COVID-19 sarebbe molto più alto di quello che stiamo segnalando qui. Il database EudraVigilance riporta che fino al 3 luglio 2021 ci sono stati 17.503 decessi e 1.687.527 feriti segnalati a seguito di iniezioni di quattro sieri sperimentali COVID-19:

Sul totale degli infortuni registrati, la metà (837.588) sono lesioni gravi .

“ Un caso può essere classificato come “grave” se corrisponde a un evento medico che provoca la morte , è pericoloso per la vita, richiede il ricovero ospedaliero, determina un’altra condizione clinicamente importante o il prolungamento del ricovero esistente, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa , o è un’anomalia congenita/difetto alla nascita.”

Ecco i dati riepilogativi fino al 3 luglio 2021.

Le reazioni totali per la sperimentazione del vaccino mRNA Tozinameran (codice BNT162b2 , Comirnaty ) da Biontech / Pfizer: 8.426 morte s e 632,623 lesioni al 03/07/2021

17.754 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 99 morti

14.858 Patologie cardiache incl. 1.165 morti

126 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 12 morti

7.951 Patologie dell’orecchio e del labirinto incl. 5 morti

324 Patologie endocrine incl. 2 morti

9.319 Patologie dell’occhio incl. 19 morti

57.599 Disturbi gastrointestinali incl. 388 morti

173.572 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 2.510 morti

558 Patologie epatobiliari incl. 33 morti

6.948 Disturbi del sistema immunitario incl. 42 morti

19.780 Infezioni e infestazioni incl. 834 morti

7.204 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 124 morti

15.281 Indagini incl. 296 morti

4.721 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 164 morti

88.638 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 103 morti

386 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 26 morti

) 114,125 Patologie del sistema nervoso incl. 902 morti

478 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 18 morti

124 Problemi di prodotto

11.148 Disturbi psichiatrici incl. 117 morti

2.005 Patologie renali e urinarie incl. 132 morti

3.597 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti

27,121 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 989 morti

30.404 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 79 morti

979 Circostanze sociali incl. 12 morti

392 Procedure mediche e chirurgiche incl. 21 morti

17.231 Patologie vascolari incl. 332 morti

Le reazioni totali per la sperimentazione del vaccino mRNA mRNA-1273 ( CX-024.414) da Moderna: 4,605 morti e 157.802 lesioni al 03/07/2021

2.890 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 35 morti

4.491 Patologie cardiache incl. 503 morti

66 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 4 morti

1.972 Patologie dell’orecchio e del labirinto

110 Patologie endocrine incl. 1 morte

2.498 Patologie dell’occhio incl. 9 morti

13.626 Patologie gastrointestinali incl. 161 morti

42.716 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 1.928 morti

269 ​​Patologie epatobiliari incl. 17 morti

1.349 Disturbi del sistema immunitario incl. 5 morti

4.793 Infezioni e infestazioni incl. 259 morti

3.378 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 92 morti

3.359 Indagini incl. 93 morti

1.616 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 94 morti

19.416 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 88 morti

175 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 18 morti

) 28.239 Patologie del sistema nervoso incl. 465 morti

338 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 2 morti

24 Problemi relativi al prodotto

3.193 Disturbi psichiatrici incl. 75 morti

1.061 Patologie renali e urinarie incl. 66 morti

723 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 2 morti

7.268 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 438 morti

8.400 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 32 morti

690 Circostanze sociali incl. 16 morti

540 Procedure mediche e chirurgiche incl. 42 morti

4.602 Patologie vascolari incl. 160 morti

Le reazioni totali per la sperimentazione del vaccino AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) da Oxford / AstraZeneca : 3.871 morti e 852,616 lesioni al 03/07/2021

9.950 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 160 morti

13.336 Patologie cardiache incl. 454 morti

115 Malattie congenite, familiari e genetiche incl. 3 morti

9.712 Patologie dell’orecchio e del labirinto

355 Patologie endocrine incl. 3 morti

14.641 Patologie dell’occhio incl. 15 morti

86.515 Patologie gastrointestinali incl. 184 morti

227.408 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 1.009 morti

607 Patologie epatobiliari incl. 32 morti

3.359 Disturbi del sistema immunitario incl. 14 morti

19.508 Infezioni e infestazioni incl. 247 morti

8.912 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 94 morti

18.352 Indagini incl. 88 morti

10.315 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 50 morti

131.547 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 50 morti

379 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi ) incl. 9 morti

) 180.575 Patologie del sistema nervoso incl. 612 morti

279 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 5 morti

117 Problemi di prodotto

16.000 Disturbi psichiatrici incl. 33 morti

3.045 Patologie renali e urinarie incl. 33 morti

8.593 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella

28.994 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 447 morti

39,173 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 25 morti

866 Circostanze sociali incl. 5 morti

754 Procedure mediche e chirurgiche incl. 16 morti

19.209 Patologie vascolari incl. 283 morti

Reazioni totali per il vaccino sperimentale COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) di Johnson & Johnson : 601 morti e 44.486 feriti al 03/07/2021

405 Patologie del sistema emolinfopoietico incl. 18 morti

659 Patologie cardiache incl. 73 morti

16 Malattie congenite, familiari e genetiche

250 Patologie dell’orecchio e del labirinto

10 Patologie endocrine incl. 1 morte

518 Disturbi oculari incl. 3 morti

4.283 Patologie gastrointestinali incl. 25 morti

11.832 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione incl. 150 morti

58 Patologie epatobiliari incl. 4 morti

161 Disturbi del sistema immunitario incl. 1 morte

598 Infezioni e infestazioni incl. 16 morti

413 Traumatismo, avvelenamento e complicazioni procedurali incl. 8 morti

2.420 Indagini incl. 39 morti

225 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 11 morti

7.687 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo incl. 17 morti

18 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi)

9.547 Patologie del sistema nervoso incl. 76 morti

15 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 morte

11 Problemi del prodotto

459 Disturbi psichiatrici incl. 5 morti

150 Patologie renali e urinarie incl. 8 morti

166 Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella incl. 1 morte

1.453 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche incl. 47 morti

1.125 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo incl. 2 morti

91 Circostanze sociali incl. 3 morti

393 Procedure mediche e chirurgiche incl. 27 morti

1.523 Patologie vascolari incl. 65 morti

*Questi totali sono stime basate sui rapporti inviati a EudraVigilance . I totali possono essere molto più alti in base alla percentuale di reazioni avverse segnalate. Alcuni di questi rapporti possono anche essere riportati nei database delle reazioni avverse del singolo paese, come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema della Yellow Card del Regno Unito. I decessi sono raggruppati per sintomi e alcuni decessi potrebbero essere stati causati da più sintomi.

