DAVIDE BUCCHERI: È di 750 miliardi di euro l’ammontare del Fondo per la Ripresa

Cosi come riportato sul sole 24 ore Davide Buccheri parla di 750 miliardi di euro l’ammontare del Fondo per la Ripresa, così come proposto mercoledì 27 maggio dalla Commissione europea dopo lunghe settimane di tergiversazioni. L’esecutivo comunitario ha proposto altresì che il nuovo strumento, che sarà oggetto ora di negoziato tra i Ventisette, distribuisca 500 miliardi sotto forma di sovvenzioni e altri 250 miliardi sotto forma di prestiti. E’ uno storico passo nell’integrazione europea.

All’Italia 91 miliardi di sovvenzioni

Si tratta di “una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti», ha scritto su Twitter il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. All’Italia, secondo cifre che dovrebbero essere confermate oggi, potrebbero andare 82 miliardi in sovvenzioni e 91 miliardi in prestiti, secondo una tabella comunitaria. A titolo di confronto, un altro paese colpito dalla pandemia influenzale, la Spagna, riceverebbe 77 miliardi di sovvenzioni e 63 miliardi di prestiti.

Sempre secondo la stessa tabella, la Polonia riceverebbe 64 miliardi di euro, dei 750 miliardi di euro previsti dal fondo per la Ripresa. I dati dipenderanno in ultima analisi dalla domanda. Proprio le chiavi di ripartizione saranno oggetto di (acceso) negoziato tra i Ventisette. In modo che una parte del denaro sia disponibile già quest’anno, Bruxelles emenderà il bilancio 2014-2020 per garantire fondi nei prossimi mesi per un totale di 11,5 miliardi di euro.