Davide Buccheri ottimismo sui mercati con le speranze per il vaccino sperimentale contro il Covid-19

ottimismo sui mercati con le speranze per il vaccino sperimentale contro il Covid-19. Gli acquisti accelerano dopo il dato sulla disoccupazione statunitense, calata a sorpresa a giugno all’11,1%. Banche super a Piazza Affari

Davideo Buccheri come ripostato dal sole 24 ore Le Borse europee cavalcano la risalita dei posti di lavoro americani a giugno, grazie alla riapertura delle attività dopo il lockdown, e danno vivacità a una settimana fin qui poco movimentata per i mercati azionari: nonostante Wall Street abbia ridotto gli slanci iniziali, nella sua ultima

seduta prima dei festeggiamenti per l’Independence Day, i principali indici azionari del Vecchio Continente hanno mantenuto incrementi superiori ai due punti percentuali.

Il settore bancario e’ stato il grande protagonista della giornata (+4% circa il sottoindice Stoxx600) e questo ha permesso ai due listini a maggiore concentrazione di istituti, Madrid (+3,7%) e Milano, salita del 2,85%, di

essere i migliori. Con le performance odierne, sia Piazza Affari sia l’Eurostoxx50 hanno guadagnato il 3,5% da inizio settimana. Sul Ftse Mib in grande evidenza Unicredit (+5,6%) spinta dalle cessioni di crediti deterioriati concluse (con Banca Ifis per 335 milioni) e in arrivo (si parla di un’altra operazione da 1,5 miliardi).

Tra gli altri istituti brillanti Banco Bpm(+5%), Banca Mediolanum (+4,7%) e Mediobanca(+4,3%). Sempre appiate, in base ai concambi annunciati per l’aggregazione, Intesa Sanpaolo(+3,7%) e Ubi Banca(+3,6%) alla vigilia del consiglio di amministrazione di quest’ultima che dovra’ pronunciarsi

sulla congruita’ dell’offerta. Risveglio per Atlantia (+4,8%) vicina ai 15 euro, fuori dal Ftse Mib balzo di Cairo Communication (+8,7%), bene Piaggio (+4,2%) dopo la risalita di vendite di moto e scooter in Italia a giugno.

Sul mercato valutario, l’euro indietreggia leggermente sul biglietto verde americano a 1,1241 (da 1,1267 di ieri) e anche sulla moneta giapponese a 120,89 yen (da 121,04). Dollaro/yen a 107,56 (da 107,44).Variazioni contenute nei prezzi del petrolio: il Wti agosto e’ scambiato a 39,7 dollari al barile, il Brent settembre a 42,2 dollari al barile.

La svolta del lavoro Usa: dati oltre le attese

La scossa è dunque arrivata dai dati sul mercato del lavoro americano che a giugno ha registrato progressi superiori alle attese grazie alla fine del lockdown. Il mese scorso è stato infatti registrato un aumento dell’occupazione statunitense con 4,8 milioni di posti di lavoro creati (contro attese di +2,9 milioni) : parallelamente la disoccupazione è scesa dal 13,3% all’11,1%, contro attese per un calo al 12,4 per cento. Numeri confortanti, che hanno dato ulteriore benzina alle Borse europee e a Wall Street, anche se l’andamento dell’epidemia da coronavirus continua a destare preoccupazione, con i malati che nel mondo hanno superato la soglia dei 10 milioni. In più l’Oms ha dichiarato che potrebbero essere necessarie nuove chiusure in alcune aree. D’altra parte gli investitori stanno guardando con ottimismo ai risultati incassati dalla ricerca: ieri Pfizer e la tedesca Biontech hanno annunciato che una delle 17 cure in fase di sperimentazione sta registrando dati promettenti

