Davide Patella : La storia delle auto degli anni ’40 e come la guerra ne ha impedito lo sviluppo

Dopo la guerra

La domanda repressa e la scarsità di offerta hanno indotto i consumatori ad acquistare qualsiasi tipo di automobile, anche l’offerta della Kaiser-Frazer Company, che è stata una nuova entrata nel mercato automobilistico alla fine della guerra. Negli anni fluidi dopo la guerra, i produttori di automobili indipendenti come Nash e Studebaker hanno conquistato una quota di mercato maggiore di quella che avevano prima della guerra.

Ma con l’aumentare della produzione – nel 1950, le case automobilistiche hanno venduto sei milioni di auto – la concorrenza si è infiammata. Durante questo periodo i produttori statunitensi continuarono a progettare auto degli anni ’40 con un nuovo stile da introdurre alla fine della guerra. Alla fine degli anni ’40 furono apportate modifiche sostanziali alle linee del parafango e del tetto. Non c’è dubbio che la produzione di macchine da guerra (inclusa la Jeep) porti a una sana economia del dopoguerra.

La Mercury Station Wagon del 1948 e il sempre popolare Roadmaster hanno mantenuto le auto Buick degli anni ’40 una parte importante della famiglia americana.

La Cadillac del dopoguerra vide le sue auto degli anni ’40 con pinne posteriori e cromature diventare l’epitome dello stile automobilistico americano. La pinna caudale di Cadillac è stata progettata dal P38 Lightning Aircraft di Lockheed ed è stata un’idea del designer Frank Hershey. Le auto degli anni ’40 come la Coupe de Ville e la Fleetwood El Dorado hanno reso Cadillac un must per gli americani benestanti e per il jet set di Hollywood.

Chrysler Town and Country del 1948: molti appassionati di auto ricordano ancora con affetto questa splendida automobile. Uno dei cinque stili di carrozzeria originali che ha avuto una produzione di breve durata di sette auto degli anni ’40 in seguito divenne noto come il primo hardtop. I pneumatici Super Cushion sono diventati standard nel 1948.

1949 Chrysler Royal: La station wagon per nove passeggeri è stata rianimata da giorni prima della seconda guerra mondiale e ha ricevuto un’occhiata di Città e Paese con modifiche; i pannelli di mogano sono stati eliminati e le lamiere rivestite con uno speciale processo di trasferimento fotografico che simulava un mogano lucidato a specchio. La Chrysler del 1949 è stata la prima Chrysler completamente nuova costruita dalla seconda guerra mondiale.

1949 Chrysler Royal: La station wagon per nove passeggeri è stata rianimata da giorni prima della seconda guerra mondiale e ha ricevuto un’occhiata di Città e Paese con modifiche; i pannelli di mogano sono stati eliminati e le lamiere rivestite con uno speciale processo di trasferimento fotografico che simulava un mogano lucidato a specchio. La Chrysler del 1949 è stata la prima Chrysler completamente nuova costruita dalla seconda guerra mondiale.

DeSoto Deluxe del 1948 Le auto DeSoto del dopoguerra degli anni ’40 furono introdotte con un Gyrol Fluid Drive e un cambio idraulico in punta di piedi migliorati per eliminare il lavoro dal cambio. Un nuovo stile di carrozzeria molto discusso era una Suburban a 9 passeggeri che sembrava una berlina allungata. Aveva il terzo sedile ribaltabile, il portapacchi sul tetto e la vernice bicolore. 1949 DeSoto Custom De Soto si unì ad altre auto Chrysler degli anni ’40 per introdurre una nuova novità: un interruttore di accensione/avviamento a chiave. È stata introdotta una nuova versatile berlina a 4 porte chiamata Carry All. Aveva un sedile posteriore ribaltabile che poteva fornire spazio per i bagagli aperto dalla parte posteriore del sedile anteriore alla fine del bagagliaio.

1949 Dodge Deluxe: nel 1949 Dodge introdusse nuovi miglioramenti come l’interruttore di avviamento combinato, gli ammortizzatori a gamba marina e la trasmissione semiautomatica GyroMatic. 1946 Chrysler Crown Imperial 8-Passenger: La Crown Imperial 1946-1948, come tutte le prime auto del dopoguerra degli anni ’40, rifletteva lo stesso aspetto di base che aveva durante l’anno di produzione 1942 di breve durata. Una nuova griglia e una nuova decorazione della carrozzeria, tuttavia, hanno fornito un riconoscimento immediato ai suoi due stili di carrozzeria: la limousine e la berlina da 8 passeggeri.

Un esclusivo freno a disco idraulico è stato introdotto come equipaggiamento standard su tutte le 1949 Imperial. Aveva due piastre di pressione piatte su cui erano incollati segmenti di guarnizioni dei freni. L’azione frenante è stata ottenuta quando le piastre di pressione sono state spinte verso l’esterno a contatto con gli alloggiamenti dei freni rotanti.

1948 Buick Roadmaster Sedanette a 2 porte: Nel 1948, Buick introdusse Dynaflow, il primo cambio automatico del tipo a convertitore di coppia offerto nelle auto americane degli anni ’40. L’era del dopoguerra ha visto l’introduzione della leggendaria Ford Thunderbird. Offrendo prestazioni e caratteristiche di lusso come gli alzacristalli elettrici, la Thunderbird è stata un enorme successo. Un altro modello di quel decennio, l’Edsel, non è riuscito ad accendere l’interesse degli acquirenti di auto e ha chiuso alcuni mesi nel suo terzo anno di produzione.

Nel 1946 furono utilizzati i primi radiotelefoni nelle auto degli anni ’40 e furono introdotti i primi alzacristalli elettrici. Per la prima volta in molte scuole superiori veniva offerta l’istruzione per i conducenti. Nel 1948 Chrysler adottò il nuovo metodo di avviamento del motore con una chiave di accensione. Alla fine degli anni Quaranta un gallone di benzina costava 26 centesimi. E dopo la fine della seconda guerra mondiale l’industria automobilistica era in ascesa poiché sempre più persone volevano possedere auto degli anni ’40. Gli indicatori di direzione iniziarono ad apparire sulle auto degli anni ’40.

Durante gli anni ’30 e ’40 Pontiac produsse coupé, berline e station wagon nelle fasce di prezzo medio-basse. Uno spunto stilistico unico delle auto Pontiac degli anni ’40 dalla metà degli anni ’30 alla metà degli anni ’50 era noto come “Silver Streak”.

Automobili degli anni ’40 che saranno presto dismesse

Mentre le case automobilistiche straniere erano così rare negli Stati Uniti negli anni ’40, c’era, in effetti, un’enorme diversità nella produzione automobilistica americana durante lo stesso decennio. Gli acquirenti di auto americane potevano scegliere tra tutti gli attuali campioni americani in carica, oltre a una varietà di sfidanti che presto moriranno, tra cui Crosley, De Soto (una linea Chrysler Motors), Nash, Packard, La Salle, Kaiser-Frazer, Hudson, Studebaker e molti altri.

Crosley era probabilmente la più singolare di quelle auto destinate al fallimento degli anni ’40 che sono uscite dalla catena di montaggio negli anni ’40. Introdotta nel 1939 come l’auto con il prezzo più basso d’America, venduta a soli $ 210, la Crosley era uno spin-off della fortunata società di radio e frigoriferi Crosley.

Il Crosley era stranamente, all’inizio, esaurito nei negozi di ferramenta ed elettrodomestici. Questi primi Crosley, che pesavano solo 925 libbre, lasciarono il posto nel 1942 a un modello da 1.550 libbre che poteva generare 26 cavalli di potenza e venduto per $ 905.

Dopo che il divieto della fine del 1942 sulla produzione di auto domestica fu revocato nel 1946, Crosley passò oltre il suo motore da 12 cavalli raffreddato ad aria a un motore a camme in testa da 26,5 cavalli che era stato utilizzato con successo durante la seconda guerra mondiale per alimentare i frigoriferi dei camion e un piccolo aereo sperimentale. Il blocco di rame-acciaio è stato sottoposto a elettrolisi, con conseguente fori nei cilindri.

Nonostante ciò, quando l’auto divenne leggermente più grande e più potente, le vendite di Crosley raggiunsero il loro apice nel 1948, con vendite di 29.000 auto degli anni ’40. Tuttavia, si sviluppò una crescente reputazione per i problemi del motore e le vendite crollarono nel 1949 a 7.341 e Crosley era condannato.

Nash, era un altro veicolo condannato. Questa linea di auto degli anni ’40, prodotta per la prima volta a Kenosha, nel Wisconsin, nel 1917 in una fabbrica di biciclette convertita, fu presto acquistata da Charles Nash, un ex presidente della Buick.

Numero 7 nelle vendite negli anni ’20, negli anni ’40 Nash soffriva finanziariamente e nel 1954 sarebbe stato costretto a fondersi con la Hudson, un’altra linea di automobili presto estinta.

All’inizio degli anni ’40, l’enorme e maestosa Packard superò le vendite dei concorrenti di lusso Cadillac e LaSalle messe insieme, ma quando la guerra fermò la produzione di automobili, Packard si rivolse ai motori degli aerei.

La Packard del dopoguerra, più larga che alta, era una delizia per i fanatici dei gadget con un serbatoio del gas che fischiava quando era pieno e un cofano monopezzo che poteva essere sollevato da entrambi i lati dell’auto. Tuttavia, le vendite di queste costose auto degli anni ’40 rallentarono e nel 1952 Packard si sarebbe fusa con un altro gigante condannato, Studebaker.

Kaiser-Frazer, nato da un’idea del magnate dell’industria Henry J. Kaiser, il fondatore della costruzione navale Kaiser, dell’alluminio Kaiser e di una dozzina di altre imprese di successo, è stato progettato per fare appello a una nazione affamata di auto che emerge dalla guerra.

Questa elegante offerta è stata tuttavia rovinata da temi pubblicitari poco brillanti: “You Should Drive One”, “Unquestioned Style Leadership” e, infine, lo zoppo vanto di un “corpo artigianale”, le vendite del Kaiser-Frazer sono diminuite, da quasi 117.000 vendite nel 1947-1948 a 7.000 nel 1950. Doom fu solo temporaneamente allontanato dalla mini-variante Henry J. che riscosse un modesto successo nei primi anni ’50.

Forse, però, l’offerta più strana di tutte è stata l’idea di Preston Tucker, un costruttore di auto da corsa Indy degli anni ’40. Con un ingegnere di talento nel suo staff, che alla fine fu uno dei progettisti e ingegneri della navetta spaziale, il sogno di Tucker o il “Torpedo”, come veniva chiamato, era una berlina a quattro porte con un motore a sei cilindri montato posteriormente, pesa solo 300 libbre.

Capace di generare 166 cavalli, il futuristico Tucker aveva un motore raffreddato ad acqua completamente sigillato, poteva fare 0-60 in 10 secondi e poteva raggiungere una velocità massima di 120 miglia all’ora, non male anche oggi. Alta solo 60 pollici, questa macchina elegante e muscolosa aveva un terzo faro anteriore o “occhio del ciclope” e poteva ottenere una sana 20 miglia per gallone.

Nonostante la grande promessa del Tucker, solo 51 sono mai usciti dalla catena di montaggio poiché Preston Tucker è stato perseguitato da presunte accuse di insider trading che si sono trascinate per anni, ma non sono mai state dimostrate.

Come risultato della debacle legale, questa berlina futuristica ha subito una morte prematura. Oggi, molti dei Tucker originali, così come molte delle altre auto degli anni ’40 qui menzionate, sono state conservate nei musei e hanno generato fedeli bande di seguaci di queste insolite auto degli anni ’40.