davvero-il-senato-vuole-dare-credito-all’agricoltura-biodinamica,-tra-cornoletame-e-astrologia?

Il Senato ha appena approvato un disegno di legge che equipara l’agricoltura biodinamica a quella biologica. Resta inascoltato l’appello della senatrice Elena Cattaneo e di 20 scienziati. Ma la Camera può ancora fare qualcosa. Perché la biodinamica è pseudoscienza

(foto: Pixabay)

Il 20 maggio il Senato ha approvato quasi all’unanimità il disegno di legge 988 sull’agricoltura biologica, in cui uno dei punti del testo equipara l’agricoltura biodinamica a quella biologica. Questo è stato l’unico tema divisivo del ddl più ampio, che ha raccolto 195 voti a favore, uno contrario e uno astenuto. Il voto contrario è quello della senatrice Elena Cattaneo che, definisce la biodinamica “una truffa scientifica” e che ha chiesto all’aula di non ripetere l’errore commesso nel 2013, sostenendo Stamina. Insieme a lei 20 scienziati italiani, che hanno lanciato un appello scrivendo una lettera aperta ai senatori. Ma che per ora con il sì del Senato non sono stati ascoltati. Ora la palla passa alla Camera, che può ancora cambiare le cose.

Biodinamica, il cornoletame

L’agricoltura biodinamica raccoglie un insieme di pratiche pseudoscientifiche, che legano la fertilità del terreno e l’agricoltura alla filosofia e all’astrologia, basate sulle teorie del teosofo ed esoterista Rudolf Steiner. Grande attenzione è rivolta alla preparazione, basata su cornoletame, cornosilice, fiori o parti di piante. Il cornoletame (anche detto preparato 500) è composto da letame di vacca inserito in un corno di vacca che abbia partorito almeno una volta. Il corno viene riempito, sotterrato e lasciato fermentare durante l’inverno, e verso Pasqua viene ritirato fuori e poi miscelato con acqua con una particolare tecnica, quando incrementerà, grazie a tutte queste procedure, la resa produttiva del terreno. Le ragioni sono spiegate da Steiner che in una lezione illustra che nelle corna della vacca ci sono forze vitali e che è un organo che irradia vita e astralità.

L’appello degli scienziati

Leggendo il disegno di legge, di cui un comma avrebbe equiparato l’agricoltura biodinamica a quella biologica, diversi scienziati hanno voluto far sentire la loro voce, scrivendo una lettera aperta ai senatori, ispirata da Cinzia Caporale del Cnr, esperta di bioetica e nel nuovo Cts. Fra i firmatari ci sono scienziati dell’Accademia dei Lincei, fra cui il presidente, il fisico Giorgio Parisi, i fisici Ugo Amaldi e Luciano Maiani, Giuseppe Remuzzi, direttore del Mario Negri, l’esperto di staminali Giulio Cossu, il biotecnologo Roberto Defez. “L’agricoltura biodinamica usa parti di animali (quali teschi, pelli di topo, corna di vacca o vesciche urinarie di cervo) nelle quali infilare cortecce, fiori o letame, da sotterrare ed eventualmente dissotterrare dopo qualche tempo: a fondamento, essa evoca forze cosmiche come motrici di qualunque azione terrena”, scrivono gli scienziati. “Può il Paese di Galileo Galilei – prosegue la lettera – sostenere economicamente pratiche magiche, peraltro facenti capo a un marchio registrato estero? [di una multinazionale tedesca, ndr] […] Soprattutto, laddove lo Stato ritenga opportuno sovvenzionare alcuni tipi di attività economiche, è condizione necessaria ancorché non sufficiente che queste attività vengono svolte secondo i principi di razionalità e di conformità alle evidenze scientifiche. Per questo – concludono i firmatari – chiediamo che il Parlamento non approvi il testo in esame“.

L’intervento di Elena Cattaneo e i prossimi passi

Ma al Senato passa il sì al disegno di legge, incluso il punto sull’agricoltura biodinamica, con 195 voti favorevoli, uno contrario della senatrice Elena Cattaneo e un astenuto, quello della senatrice di Leu Elena Fattori, che esprime un’opinione simile a quella di Cattaneo. Ora il testo ritorna alla Camera per una terza lettura, dato che il Senato ha apportato modifiche alla prima versione. L’intervento completo di Elena Cattaneo, che può essere estrapolato dal resoconto della seduta del 20 maggio al Senato, inizia a pagina 20 e fa riferimento a una serie di pratiche dell’agricoltura biodinamica, descrivendole. Al termine della descrizione la senatrice spiega le implicazioni dell’equiparazione della biodinamica all’agricoltura biologica. Che non sono soltanto concettuali, ma anche pratiche. “Colleghi – sottolinea – rimuovere la parola biodinamica dal disegno di legge, come chiedono i miei emendamenti, non impedisce ai produttori di perseguire queste pratiche e ottenere la certificazione di prodotto biologico (per averla basta rispettare i protocolli), ma esplicitare il riferimento al biodinamico in questo testo di legge avrà l’effetto di dare dignità al cornoletame. Aggiungo anche che si tratta non di equiparazioni tra biologico e biodinamico solo per la parte nella quale il biodinamico mima le pratiche biologiche, ma di una totale equivalenza, al punto che il disegno di legge in discussione prevede che una quota di fondi pubblici venga dedicata specificamente alla ricerca scientifica, alla formazione nel settore biologico e, quindi, all’equiparato biodinamico”. Adesso bisognerà vedere cosa accadrà alla Camera: gli scienziati firmatari della lettera e non solo auspicano che la Camera corregga e tolga questa equiparazione.