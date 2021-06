dayane-mello-a-pranzo-con-umberta,-madre-dell’ex-carlo-beretta-(fidanzato-con-giulia-de-lellis)

Negli stessi giorni in cui Carlo Beretta ha raggiunto alle Canarie Giulia De Lellis – l’influencer e conduttrice è all’estero per girare Love Island, il suo primo programma da presentatrice solista – la madre dell’imprenditore incontra Dayane Mello per un pranzo in famiglia. A legare Dayane e Umberta Gnutti Beretta è un rapporto di profondo affetto cominciato all’epoca in cui la modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip era fidanzato con Carlo, attuale compagno di Giulia.

Finita con Carlo Beretta, Dayane Mello continua a frequentare la madre

La storia d’amore con Carlo – sempre vissuta lontano dai riflettori per volere dei diretti interessati – è terminata da tempo. È rimasto solido, invece, il rapporto tra Dayane e Umberta, madre del giovanissimo imprenditore. Per questo motivo le due donne si sono ritrovate ieri a pranzo. Un incontro voluto e che sembra avere reso felici entrambe. Al pranzo ha partecipato anche Mariella Calvesi, nonna di Carlo. Un pranzo tra sole donne che Dayane ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram pubblicando le foto di quell’incontro.

in foto: Dayane Mello con la madre e la nonna di Carlo Beretta

L’affetto di Umberta Gnutti Beretta per Dayane Mello

Dayane ha più volte parlato pubblicamente del bel rapporto che la lega a Umberta, madre del suo ex fidanzato. La donna avrebbe perfino partecipato a una raccolta fondi organizzata dai fan all’epoca in cui la modella partecipava al Grande Fratello Vip destinata a far volare un aereo dedicato a Dayane sopra la Casa di Cinecittà. Un affetto che il settimanale Chi, in un numero in edicola qualche settimana fa, descriveva in questi termini: “Umberta Gnutti Beretta è ancora legata da un profondo affetto a Dayane Mello, ex del figlio. Tant’è che non si è persa una sola puntata del GF Vip e ha invitato tutti gli amici intimi a votare per Dayane per la vittoria finale”.