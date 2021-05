dayane-mello,-altro-dramma-familiare:-“mia-madre-ha-un-tumore”

Altro dramma familiare per Dayane Mello. Dopo aver pianto la morte del fratello Lucas – scomparso a causa di un incidente stradale consumatosi in Brasile mentre la modella era impegnata al Grande Fratello Vip – oggi le è piombata addosso un’altra tegola pesantissima dal punto di vista umano: ha scoperto che sua madre ha un tumore. A rivelarlo è stata la stessa Mello tramite delle Stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Purtroppo proprio oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro”, ha dichiarato Dayane che ha aggiunto che la notizia l’ha scossa pesantemente e che spera ora di poter ricucire i rapporti con il genitore dopo gli attriti del passato. “Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”, ha puntualizzato la Mello, che è apparsa evidentemente provata. Quindi ha ringraziato mamma e papà per averle donato la vita. Immediata la reazione dei suoi numerosissimi fan. In tantissimi, virtualmente e sui social, le hanno espresso vicinanza cercando di darle sostegno e supporto emotivo per la delicata vicenda relativa alla mamma.

Come sopra detto tale drammatica notizia si aggiunge all’episodio tragico verificatosi qualche mese fa. Vale a dire quello in cui Lucas è deceduto dopo essere rimasto vittima di un incidente mortale in Brasile. Dayane apprese la funesta news nella Casa più spiata d’Italia e decise di proseguire nel gioco e di non abbandonare il reality. Anche perché allora, anche se fosse uscita, non avrebbe potuto sbarcare celermente in Brasile, in quanto nel Paese d’origine il Covid era fuori controllo ed era impossibile accedervi in tempi rapidi.

Proprio per tale situazione intricata, la modella scelse di rimanere nella trasmissione della rete ammiraglia Mediaset, incassando l’affetto e il supporto degli altri inquilini. Furono giorni assai difficili per lei: silenzi, riflessioni, ricordi e dolore. Tanto dolore. Adesso arriva un’altra mazzata, con la notizia del cancro della madre. Unico lato positivo della vicenda, come d’altra parte ha lasciato intendere la Mello, la possibilità di poter riallacciare un legame che era andato via via a sfilacciarsi con gli anni. Perché in fin dei conti il richiamo del proprio sangue non mente mai. Nonostante tutto, e nonostante tutti!