Dayane Mello con un’amica d’eccezione: belle e selvagge – FOTO

Dayane Mello ha da poco terminato la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Su Instagram ha postato una foto con un amica speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •𝘿𝘼𝙔𝘼𝙉𝙀 𝙈𝙀𝙇𝙇𝙊• (@dayanemello_fp)

La sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip è durata per cinque mesi. E’ stata una delle concorrenti che per prima ha varcato la soglia della casa più spiata d’Italia, ed una delle ultime ad uscirne. Ad un passo dalla vittoria e da quel duello con Tommaso Zorzi che avrebbe sperato potesse arrivare. Invece è uscita dal podio proprio all’ultimo momento. Dopo aver accarezzato il sogno di poter vincere questa strana e lunghissima edizione del reality condizionata dall’emergenza Coronavirus. Da prima finalista a quarta classificata il passo è stato breve. Lo avrebbe meritato il podio la bella e sensuale Dayane, che ha avuto un percorso in crescendo, dove non sono mancate le difficoltà e le tragedie personali.

–> Leggi anche Vasco Rossi risponde alla parodia di Fiorello: il post rompe Instagram – VIDEO

Come non ricordare la morte del fratello Lucas in un incidente stradale. La notizia è arrivata alla modella brasiliana nelle ultime settimane di permanenza nel gioco. Il forte dolore ed il lutto non le hanno fatto cambiare idea. Infatti con fermezza e decisione è andata avanti anche nel ricordo di Lucas. Nella casa i rapporti con gli altri “vipponi” non è stato sempre facile. Il suo carattere da “selvaggia” spesso è stato mal interpretato. Ma alla fine la sua forza di volontà è emersa.

Tanti compagni non hanno forse capito fino in fondo il suo carattere all’apparenza duro, ma che nasconde una forte sensibilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •𝘿𝘼𝙔𝘼𝙉𝙀 𝙈𝙀𝙇𝙇𝙊• (@dayanemello_fp)

Dayane Mello è un personaggio molto seguito anche sui social. Infatti per lei ci sono anche delle fanpage che ne seguono tutte le vicende personali sia all’interno della casa che nella sua vita privata. Durante i mesi del reality il suo carattere forte spesso non è stato capito fino in fondo dai compagni. La sua durezza, come una corteccia spessa, ha nascosto una grande fragilità ed una forte sensibilità.

–> Leggi anche Diletta Leotta fa goal in campo: ma il fondoschiena è protagonista – FOTO

Dall’uscita dalla casa non ha perso tempo. Come dimostra uno scatto di una delle sue fan page, ha incontrato nelle scorse ore una sua amica speciale. Parliamo di Elettra Lamborghini, sorridente e spensierata nello scatto insieme alla modella brasiliana. Due bellezze autentiche che insieme hanno scatenato la passione dei follower. “Belle e selvagge” hanno commentato alcuni follower. Voi cosa ne pensate? Come le trovate insieme le due amiche speciali?

L’articolo Dayane Mello con un’amica d’eccezione: belle e selvagge – FOTO proviene da Ultimaparola.com.