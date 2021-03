dayane-mello-contro-rosalinda:-«al-gf-vip-mi-succhiava-le-energie,-era-contro-di-me»

Il rapporto fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò continua a interessare i fan del GF Vip anche ora che questo è ormai finito. La scorsa settimana l’attrice siciliana è stata ospite di Barbara D’Urso nello studio di Live e ha dichiarato di aver parlato con la modella brasiliana in occasione del compleanno di Lucas Mello, fratello di Dayane morto da poco in un tragico incidente d’auto. Anche la ex di Stefano Sala ieri è stata ospite della D’Urso e ha confermato di aver risentito Rosalinda, ma di essere ancora ferma sulle sue posizioni. Insomma, fra le due ex gieffine non sembra essere cambiato molto: il chiarimento vero e proprio fra loro non è ancora arrivato.

Dayane Mello contro Rosalinda nello studio di Live

Dayane Mello ha dichiarato che il rapporto con Rosalinda Cannavò si è ormai deteriorato del tutto e sarà difficile – se non impossibile – riparare le rotture. Ecco le sue parole:

Abbiamo fatto un bel percorso. Ci siamo prese al primo sguardo, l’ho scelta. In lei ho visto una brava ragazza e ho fatto capire subito a lei che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per 5 mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi. Per me non era più stimolante starle vicino. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie. Quando sono entrati i nuovi mi sono aggrappata a loro. Lei non faceva vedere che aveva ambizioni di arrivare in finale. Io invece dicevo ‘questo è il mio lavoro e voglio arrivarci’.

E ancora Dayane ha aggiunto:

Adesso cosa provo? Vedo che tutte le persone a me vicine non le vogliono bene. Lei forse ha cercato di cavalcare il suo percorso dietro al mio. Lei non è Dayane! Lei poi al GF ha iniziato a giocare un po' contro di me, eliminava tutti i miei amici. Ora ci siamo sentite su Whatsapp, parliamo. Le voglio bene. Quando sarà passato questo periodo ci vedremo e ci guarderemo negli occhi. Adesso però non è il momento.

Insomma, ora sembra essere troppo presto per seppellire l’ascia di guerra, ma perché? Per il momento, comunque, da parte di Rosalinda Cannavò non è arrivata alcuna dichiarazione. C’è da ammettere che il rapporto fra Dayane Mello e l’attrice siciliana sta portando a entrambe le ex gieffine moltissimo audience, esattamente come quando si trovavano nella casa. Che sia una mossa strategica anche questa? Restate aggiornati con DonnaPOP per saperne di più!