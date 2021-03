Dayane Mello, décolleté è troppo profondo: la FOTO lascia a bocca aperta

Una Dayane Mello più conturbante che mai si mostra per la gioia dei fans. Il vestito cade e gli sguardi di tutti finiscono proprio lì.

Dayane Mello è ancora fresca del successo riscontrato al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si è classificata al quarto posto finale nella lunghissima avventura televisiva vissuta da settembre fino allo scorso 1° marzo. Per lei la partecipazione al reality show di Canale 5 si è tradotta in una cavalcata sull’onda del successo. Vuoi per un motivo, vuoi per un altro, si è sempre parlato della 31enne proveniente dal Sud America. Non sempre in positivo, ma poco importa. Difatti la Dayane Mello ha rispettato quel vecchio adagio secondo il quale “nel bene o nel male, purché se ne parli.

Intanto è lei adesso ad ammutolire tutti quanti con i suoi scatti sensazionali pubblicati di recente. Uno in particolare ce la mostra distesa e con indosso un abitino succinto. Non ci vorrebbe chissà quanto per vedere la stoffa spostarsi, scivolare via e vedere le rotondità di Dayane tutte scoperte. Del resto lei già al Grande Fratello Vip in qualche circostanza ha dimostrato di badare poco al fatto di apparire svestita, uscendo dalla doccia con tutta la parte superiore del suo corpo da schianto del tutto esposta.

Dayane Mello, troppo bella per essere vera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La Mello è una modella ed è abituata a stare con gli occhi puntati su di sé, come professione. Apparire nel suo caso è importante quanto l’essere. Anche durante la sua permanenza al GF Vip, sul profilo Instagram continuavano a comparire degli scatti di lei a dir poco sensazionali. In quel caso era il suo ufficio immagine a fare promozione ed a persuadere i followers a sostenerla all’interno del reality.

Di Dayane si è chiacchierato molto in merito alla relazione intrapresa con Rosalinda Cannavò. Un rapporto tutto al femminile andato avanti per molto tempo ma che poi si è concluso nel gelo e nella indifferenza. Ora che le due donne sono uscite, sembra che non ci siano i presupposti neppure per una normale amicizia. Cosa che ha arrecato dispiacere in non pochi fans. Ed allora non resta che consolarsi con i post della bellissima Dayane.

