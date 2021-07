Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: Deianira smaschera le chat segrete. Ecco tutta la verità sul bacio

Il popolo del web in particolare le fan della MELLO sono infuriate con Rosalinda, le due ex gieffine le ricordiamo al grande fratello di Signorini in perfetta sintonia, ed in un certo periodo anche molto intime. Storia morta e sepolta già prima che Rosalinda si fidanzasse con Andrea Zenga uno dei figli del famoso calciatore Walter.

Rosalinda recentemente ha dichiarato:

“Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così.”

La smentita di Dayane Mello

Non tarda ad arrivare la smentita di Dayane Mello nelle sue storie Instagram che specifica che la storia sia acqua passata ai tempi del Gf e non da assolutamente importanza ad un bacio a stampo. Noi le crediamo, visto che spesso lei bacia anche per affetto in questo modo le sue amiche. La Mello è molto arrabbiata e chiede assolutamente di smettere di usare a mo di “speculazione” il suo nome e la sua fama per visibilità e far parlare la gente.

Specificando che questo modo di crear gossip è un sistema che usano anche i suoi ex colleghi del gf e che lei disapprova assolutamente. Infatti sempre a sua detta (ed è vero) non ha mai rilasciato interviste in merito ai suoi ex inquilini di casa. Tra l’altro si aggiunge anche la testimonianza del fotografo presente allo shooting quando è avvenuto il fatto, che conferma, l’innocenza di quel bacio, anche da parte di Rosalinda, e, che se dalle parole di lei è trapelato un “forzato” allora aggiunge il fotografo “Rosalida e’ un ottima attrice” (vedi post allegato).

Naturalmente in tutto questo non poteva mancare il commento del fidanzato di Rosalinda, Andrea Zenga che con uno sfogo social dice che è ora di smetterla con queste dicerie e che la sua fidanzata non ha nessuna preferenza femminile. Beh normale che lui la difenda ma caro Zenga prima di difenderla dovreste confrontarvi sul perché Rosalinda è la prima a mettere in mezzo questi argomenti sui social visto che altrimenti noi del popolo del web ne saremmo stati allo scuro.

Caro Zenga, altrimenti noi potremmo anche pensare che tu sia stato trascinato in questi beceri gossip solo per far parlare sia nel nel bene che nel male. Allora anche di te non ci possiamo fidare? Sembravi così estraneo a questo genere di cose anche quando hai partecipato a Temptation Island ma ora sembri completamente cambiato. Si vede che la tua dolce metà ti sta quasi convincendo!

foto-dayane- mello rosalinda

