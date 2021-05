Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuove riunite dopo il lutto: “Ti amo”

Le Rosmello sono tornate: ormai non ci sono più dubbi sul fatto che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò abbiano superato i dissapori vissuti al Grande Fratello Vip e ritrovato la stessa complicità dei primi mesi nei reality. Ormai liti e nomination a tradimento sono un lontano ricordo e le due testimoniano sui social la loro reunion, a ventiquattr’ore di distanza dal nuovo lutto che ha colpito Dayane: in Brasile, la madre Ivone Dos Santos è morta a causa di un tumore.

Il messaggio di Dayane per Rosalinda

Già da qualche tempo le due si erano pian piano riavvicinate, ma a confermare che tra Rosalinda e Dayane è tornato il sereno è l’incontro di domenica 30 maggio, già pianificato prima che arrivasse la notizia della perdita della Mello. La giovane brasiliana ha infatti coinvolto l’amica in uno shooting per un suo brand e ha pubblicato alcuni bellissimi scatti con lei, spiegando che la Cannavò ha sempre creduto nel suo progetto, ma soprattutto è al suo fianco umanamente:

Lei è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non poteva esserci persona migliore per essere con me in questo momento di vittoria e conquista. La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo definirlo in modi infiniti perché non abbiamo bisogno di etichette, ha sempre avuto complicità, l’una è sempre stata il sostegno dell’altra. Nella stanza dei provini, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe durata per sempre. Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo

La reazione degli altri vip del GF

“Amori miei. Vi voglio tanto bene. Stupende“, ha scritto Patrizia De Blanck a margine del post. Tra i commenti, si leggono anche quelli di altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come Samantha De Grenet (colei che Dayane preferì salvare al posto di Rosalinda): “Oh, finalmente di nuovo vicine anche se in realtà lo siete sempre state“, o Giacomo Urtis che ha commentato con una serie di emoticon entusiasti. “Rosmello del mio cuor”, scrive Guenda Goria.

I due lutti di Dayane Mello

Rosalinda aveva già manifestato la sua vicinanza a Dayane pubblicando un messaggio di cordoglio: “Ti voglio bene“. La Mello ha fatto sapere che la mamma Ivone è morta dopo una battaglia contro il cancro. In passato il rapporto tra le due era stato molto difficile e lei era cresciuta lontana dalla mamma. Eppure, nonostante la distanza geografica, si sono chiarite in videochiamata poco prima della morte: “Abbiamo fatto il nostro percorso, abbiamo avuto il perdono l’una dell’altra, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore“. Per la Mello è la seconda perdita in pochi mesi: mentre era nella Casa del GF Vip, il fratello Lucas è morto in un incidente stradale a soli 26 anni.