dayane-mello-fa-sul-serio-con-andrea-turino,-le-presentazioni-di-famiglia-a-caserta

Dayane Mello e Andrea Turino sono sempre più vicini. Difficile ormai parlare di un semplice flirt per la modella brasiliana, che sembra aver ritrovato l’amore tra le braccia del giovane imprenditore casertano. La loro frequentazione dura da qualche mese, almeno stando al gossip raccontato sulle pagine di Chi, che aveva pizzicato la coppia per la prima volta insieme durante un weekend in Costiera Amalfitana lo scorso maggio. Poi la recentissima vacanza a Mykonos, alla quale hanno partecipato oltre a Dayane ed Andrea, diversi amici della coppia come Soleil Sorge, oltre alla piccola Sofia, figlia dell’ex gieffina.

Dayane Mello a Caserta per incontrare il suo Andrea

Sembra proprio che Dayane abbia perso la testa per il bel casertano, visto che da Milano ha preso un treno che l’ha portata fino alla città campana dove sembra aver trascorso un paio di giorni. Al suo fianco, la sua migliore amica Decimaria Viana con la figlia e la piccola Sofia. “Potere alle donne”, scrivono sul Instagram al termine del loro viaggio durante il quale non solo Dayane ha avuto modo di visitare la Reggia di Caserta, ma ne ha approfittato anche per conoscere la famiglia di Andrea. Su Instagram ha postato diversi scatti insieme, tra i quali la foto con la presunta “suocera”, mamma del ragazzo, che ha taggato nella story. Insomma, le cose tra loro sembrano farsi serie.

Chi è Andrea Turino fidanzato di Dayane Mello

Andrea Turino è il giovane imprenditore campano che ha fatto perdere la testa a Dayane Mello. Andrea vive a Caserta, sua città di origine, dove lavora per un’azienda agricola che fa capo al padre. Come si deduce dal suo profilo Instagram, ama viaggiare (le sue foto mostrano vacanze fino all’altro capo del mondo), il mare, le barche e per passione lavora anche come dj. Tra i suoi amici più stretti, c’è Soleil Soge, la modella e influencer ex participante di Uomini e Donne che era in vacanza con lui e Dayane a Mykonos e in Costiera Amalfitana.