Dayane Mello svela un retroscena inaspettato: “Ho cambiato identità”

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha visto venir fuori, in maniera estremamente apprezzata, la modella brasiliana Dayane Mello che, pur non priva di contraddizioni, è stata in grado di creare molte dinamiche appassionanti. In una diretta Instagram, Dayane Mello, insieme a Carlotta Dell’Isola e Rosalinda Cannavò ha parlato della sua vita quotidiana dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, spiegando alle sue ‘colleghe’ di sentirsi cambiata come persona una volta tornata alla vita reale: “La vita normale è un’altra cosa, abbiamo vissuto un film lì dentro. Io oggi non mi riconosco più. Ho cambiato identità, sono un’altra persona”.

Dayane Mello, tatuaggio speciale dopo il GF Vip: “Lo farò presto”

Dayane Mello, durante la diretta Instagram con Carlotta Dell’Isola e Rosalinda Cannavò, è tornata anche su un argomento delicato quale la perdita del fratello Lucas, che a soli 27 anni ha perso la vita in un incidente. Per Dayane, che aveva saputo la notizia mentre si trovava nel GF Vip, c’è un desiderio che si realizzerà molto presto: dedicargli un tatuaggio speciale. “Lo farò presto, già l’ho scelto” ha confessato la brasiliana, che ha sicuramente scelto un modo molto dolce e permanente di ricordare il fratello minore, tristemente strappato all’affetto dei suoi cari.

GF Vip, i progetti di Dayane Mello per il futuro: ecco cosa bolle in pentola

Per Dayane Mello sicuramente il futuro dopo il GF Vip è radioso, visto che la sua figura, già molto amata, ha ricevuto una ulteriore botta di popolarità che l’ha resa ancor più apprezzata. Non sorprenderebbe, quindi, vedere la modella brasiliana calcare qualche palcoscenico televisivo in un non troppo lontano futuro, ed è stata proprio Dayane a confermare che qualcosa bolle in pentola, senza però svelare i dettagli del progetto a cui prenderà o sta già prendendo parte.

L’articolo Dayane Mello fa una confessione privata: “Oggi non mi riconosco più” sembra essere il primo su LaNostraTv.