dayane-mello-fidanzata.-giornalista-la-punge:-“ha-un-solo-uomo,-ma…”

Dayane Mello e Andrea Turino, Roberto Alessi la provoca: “E’ sempre in vacanza”

Dayane Mello in queste ultime settimane è finita spesso e volentieri sotto i riflettori del gossip. Difatti la bella modella di origini brasiliane è in vacanza in giro un po’ in tutta Italia e in Europa. E proprio in Costiera Amalfitana è stata sorpresa tra le braccia del noto imprenditore Andrea Turino. Tra i due ci sarà un flirt in atto? Non è dato saperlo, ma Dayane Mello ha più volte dichiarato di essere felicemente single. Intanto su questo gossip ha voluto esprimere una sua opinione il giornalista Roberto Alessi nella sua rubrica in cui dà i giudizi sui vari vip su Novella 2000 asserendo che fino a questo momento è stata sorpresa solo con un uomo, ma è altresì evidente che sia sempre in vacanza: “Per lei al momento un solo uomo, ma molte vacanze…”

Roberto Alessi su Dayane Mello svela: “Con Andrea Turino sembrava essere abbarbicata come una cozza”

Successivamente Roberto Alessi su Novella 2000 ha anche voluto esprimere la sua opinione sulla famosa foto di Dayane Mello e Andrea Turino insieme in Costa Aamalfitana. E in questa circostanza il giornalista, che ha lanciato una frecciatina a Antonella Elia, ha colto l’occasione per fare una battuta delle sue. Cosa ha detto? In pratica il popolare giornalista ha rivelato che Dayane Mello in quella foto insieme a Andrea Turino sembrava essere tipo ‘una cozza’ sullo scoglio: “In quella foto sembrava una cozza abbarbicata all’imprenditore di origini casertane…” E in effetti Andrea Turino e Dayane Mello sembravano avere un bel feeling. Che sia nata una storia d’amore?

Dayane Mello sempre in vacanza, Roberto Alessi: “E’ stata avvisata anche con Soleil Sorge”

Roberto Alessi ha poi concluso questo suo intervento sul magazine Novella 2000 asserendo che in questi giorni Dayane Mello, la quale è sempre al centro delle polemiche, è stata poi avvistata anche con Soleil Sorge. Le due sono amiche da una vita e hanno deciso di passare qualche giorno di relax insieme a Sorrento: “Le due tempo fa hanno fatto una vacanza insieme a Ibiza…Quel che si dice una vita in vacanza…”

L’articolo Dayane Mello fidanzata. Giornalista la punge: “Ha un solo uomo, ma…” sembra essere il primo su LaNostraTv.