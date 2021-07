dayane-mello-fidanzata:-la-love-story-con-andrea-continua

Dayane Mello è tornata a farsi vedere in compagnia di Andrea Turino, di professione imprenditore. Dopo le foto in barca pubblicate sul settimanale Chi si erano perse un po’ le tracce di questa coppia. Si pensava ad un flirt passeggero, durato giusto il tempo di un weekend. E invece… la love story tra Dayane e Andrea procede a ritmo spedito!

È stata proprio la modella brasiliana a postare su Instagram un dolce scatto in compagnia di Andrea, del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Nella foto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è seduta in braccio a Turino, occhi negli occhi, con sguardo sognante. La coppia si sta rilassando a Mykonos, in Grecia, in compagnia di alcuni amici. Della comitiva fa parte pure Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sull’isola della Cicladi Dayane Mello ha portato anche la figlia Sofia, avuta dall’ex compagno Stefano Sala (visto alla terza edizione del Grande Fratello Vip). Dunque la bambina ha già avuto modo di conoscere Andrea Turino, segno che la relazione con il giovane è qualcosa di molto importante per Dayane.

La Mello sta vivendo questa vacanza con gioia e spensieratezza dopo i drammi che l’hanno scossa nell’ultimo periodo. Prima ha perso il fratello minore Lucas a causa di un incidente stradale, poi è venuta a mancare la madre Ivone a causa di una brutta malattia.

Due gravi lutti che hanno spinto Dayane Mello a recarsi da uno psicoterapeuta per affrontare al meglio una situazione tutt’altro che facile. La 32enne può inoltre contare sulla presenza della figlia Sofia, degli amici più cari e ora di un nuovo amore.

La sudamericana è da tempo alla ricerca di una stabilità amorosa dopo una serie di rapporti sbagliati. In seguito all’esperienza al Grande Fratello Vip ha provato a ricucire un legame con Mario Balotelli ma non ha funzionato. Prima ancora è stata scaricata da Carlo Beretta, rampollo oggi felice accanto a Giulia De Lellis.

Andrea Turino sarà la persona giusta per Dayane Mello? Teniamo le dita incrociate!