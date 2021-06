Dayane Mello ieri e oggi, com’era e com’è: spuntano foto dal passato

Dayane Mello prima e dopo – Solonotizie24

Dayane Mello ha conquistato il mondo della moda quando era poco più che un’adolescente, ottenendo così il suo biglietto per l’Italia dove ha realizzato molti dei suoi sogni, giungendo così anche al Grande Fratello Vip. Com’è cambiata negli anni la modella brasiliana?

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere spesso nel mirino dell’attenzione dei media Dayene Mello , ex compagna di Stefano Sala e adesso anche ex gieffina, diventando una vera e propria star del web come social influencer… complice anche la bellezza stratosferica della modella brasiliana che ha lasciato senza fiato i fan e non solo.

Come spiegato in precedenza, a tenere banco nel mondo del web troviamo alcune foto che mostrano come sia cambiata nel tempo la modella, mantenendo sempre il suo fascino seducente.

Dayane Mello: il cambiamento della modella

La bellezza di Dayane Mello non è passata inosservata fin dagli esordi, quando la brasiliana prese parte al programma di Ballando con le Stelle al fianco di Samuel Peron arrivata nello show dopo aver messo al mondo la piccola Sofia, nata dall’amore con Stefano Sala.

Da quel momento in poi per la modella brasiliana sono arrivare diverse collaborazioni in campo televisivo e reality come l’Isola dei Famosi e, recentemente, anche nella casa del Grande Fratello Vip dove ha vissuto un’altalena di emozioni conquistando così il pubblico.

Osservando molto attentamente le foto che ritraggono la modella nel corso degli anni è possibile notare come la sua bellezza non abbia subito molti cambiamenti, conservando così il suo fascino e non cedendo al ritocchino estetico e non solo.

Filler alle labbra per l’ex del GF Vip?

Il passare del tempo, dunque, ha fatto in modo che Dayane Mello accantonasse l’aria fanciullesca e facendo spazia a una bellezza matura, ma sempre seducente.

Le foto riguardano sui social e quelle per le qualiane Day Mello ha posato in occasione dei vari shooting fotografici non mettono in risalto dei grandi cambiamenti… se non per quanto le labbra, l’unica cosa che la modella potrebbe aver modificato. Queste, negli anni, sembrerebbero essere solo un po’ più carnose di un tempo un ritocchino, mai confermato, davvero impercettibile e che nulla toglie al fascino della Mello.