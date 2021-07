Dayane Mello insieme a un uomo: è il fidanzato? La foto accende il gossip

Dayane Mello con un uomo in vacanza: è il suo fidanzato? La foto spiazza

Giorni di completo relax questi per Dayane Mello. Difatti la popolare modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip al momento si trova sulla Costiera Amalfitana insieme a sua figlia e a un gruppo di amici. Proprio poco fa Dayane Mello ha pubblicato nelle sue storie sul social fotografico una foto che ha acceso immediatamente il gossip. Di cosa si tratta? In questa immagine Dayane Mello è tra le braccia di Andrea Turino. E ovviamente in tanti hanno subito pensato che tra Dayane Mello e Andrea Turino possa essere nato l’amore. Sarà così?

Dayane Mello si è fidanzata con Andrea Turino? Lui chi è e dove si sono conosciuti

Non è la prima volta che Dayane Mello e Andrea Turino si sono fatti vedere insieme. Difatti tempo fa sul magazine Chi sono state pubblicate alcune foto dei due su uno yacht. In quella occasione Dayane Mello, intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, ha dichiarato di aver ritrovato il sorriso al suo fianco. Tuttavia c’è da segnalare che in questi giorni la modella brasiliana ha annunciato di essere single. Quindi come stanno le cose? I suoi fan sui social hanno già minimizzato questo gossip asserendo di credere che quest’ultima starebbe semplicemente conoscendo il ragazzo. Ma come si sono conosciuti Dayane Mello e Andrea Turino? Durante una gita in barca, e pare che da quel momento non si siano più tolti gli occhi di dosso. Per chi non lo sapesse lui è un imprenditore di origini Casertane.

Dayane Mello felice in vacanza con la figlia e gli amici: “Grazie mille”

Dayane Mello ha poi pubblicato nelle sue storie su instagram foto e video del resort che la sta ospitando sulla Costiera Amalfitana. E in questa circostanza l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per ringraziare tutti per l’ospitalità e per i bei momenti che sta passando in questi giorni: “Grazie mille…” E chissà se questi bei momenti che sta passando sono dovuti anche alla vicinanza di Andrea Turino.