Dayane Mello: “Mamma ha il cancro, vorrei davvero aiutarla ma credo che non avrò questa opportunità”

Non c’è pace per l’ex gieffina Dayane Mello. Un nuovo dramma e una nuova dura prova da affrontare per la modella brasiliana dopo la morte del fratello Lucas lo scorso febbraio. “Mamma ha scoperto di avere un tumore“, confessa in più lingue al suo milione di follower sui social. La notizia della malattia l’ha molto scossa, nonostante la donna l’abbia abbandonata quando aveva quattro anni. La showgirl si augura comunque di poter ricucire i rapporti con lei, dopo un passato a tratti molto difficile. “Vorrei davvero aiutarla”, ha scritto nelle story.

Il post di Dayane Mello sulla malattia della madre

Tre story su Instagram scritte in lingue diverse (inglese e spagnolo) in cui ha parlato ai suoi fan, aprendo loro il suo cuore. Poi la dedica alla madre e al padre, che tanto l’hanno fatta soffrire, ma a cui la showgirl è legata da un filo indistruttibile. Quello di figlia. Dayane ha scritto queste parole:

Per quanto incredibile possa sembrare, oggi è un giorno speciale. Non è il mio compleanno, ma è il compleanno delle due persone più importanti. Le due persone che mi hanno dato la vita e che mi hanno fatta nascere, mio ​​padre e mio madre. Esito e quindi il mio amore è incondizionato. E oggi voglio celebrare il loro compleanno. Oggi sarebbe il giorno in cui festeggerei il compleanno del mio amato padre, ma voglio festeggiare mia madre. La donna che mi ha dato la vita e mi ha messo al mondo. Oggi purtroppo incontra una crudele malattia, il Cancro. Voglio salvarla, voglio che la vita mi dia questa opportunità, ma sfortunatamente penso che non accadrà. Voglio ringraziare Dio per essere qui e far parte di un così grande nucleo famigliare. Vi amo mamma e papà. Grazie di tutto.

in foto: Dayane Mello con Lucas

La morte del fratello Lucas a febbraio

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha già dovuto affrontare l’improvvisa morte del fratello Lucas. La notizia le è stata data durante il reality. E Dayane, sostenuta dai concorrenti, ha deciso di rimanere nel programma di Canale 5 nonostante tutto. Dal fratello Juliano ha saputo che Lucas aveva intenzione di raggiungerla al più presto in Italia: “Avevano fatto il passaporto entrambi per farmi una sorpresa, volevano venire a trovarmi quando sarebbe finito il Covid“. Purtroppo, però, nella sera di martedì 2 febbraio, Lucas ha perso la vita in un incidente stradale.

Dayane Mello e il rapporto con la madre

La showgirl, durante la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, aveva confessato: “Per me la famiglia è papà, Juliano e Lucas“.La modella ha avuto un’infanzia difficile: “Facile parlare della vita quando tutto è bello, ma io non ho una foto di quando ero piccola. Mia mamma mi ha abbandonata quando avevo quattro anni. Per un periodo della sua vita si è anche prostituita. Ora si è sposata, ma non è mai stata presente“.

Nella casa di Dayane, nonostante i disagi e la povertà, c’erano tanti fratelli. Ma solo uno era di sangue: “Giuliano, che per me è tutto. È stato sia un padre e sia una madre”. Poi nella sua vita è entrato Lucas, figlio dello stesso padre ma di madre diversa. Dayane, prima che morisse a febbraio, aveva avuto modo di vederlo a Natale, in un videomessaggio inviatole mentre era nella Casa del Gf Vip.