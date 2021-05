Dayane Mello paparazzata con la sua nuova fiamma. Ecco chi è (FOTO)

Dayane Mello ritrova l’amore? Lei: “Se fosse così, sarei felice”

Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. Di recente al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con Mario Blaotelli, in realtà, la modella brasiliana è stata paparazzata dal settimanale Chi, con la sua nuova fiamma. Lui si chiama Andrea, è un imprenditore di Caserta, e le foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini, mostrano una grande complicità tra i due, durante una vacanza trascorsa in Costiera amalfitana negli ultimi giorni. Dayane Mello ha anche rilasciato un’intervista su Chi, in cui ammette di stare bene con Andrea, ma deve ancora capire se è la persona adatta a lei. La modella afferma di voler procedere senza fretta, per rendersi conto se con l’imprenditore potrà nascere l’amore: “Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice”.

Dayane Mello in vacanza con la sua nuova fiamma: “È la mia fuga dalla realtà”

Dayane Mello, è stata paparazzata dal settimanale Chi, con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Andrea. I due stanno trascorrendo una vacanza in Costiera amalfitana, insieme ad alcuni amici. Dayane Mello ammette di aver colto l’occasione per staccare un po’ la spina e prendersi del tempo per lei. La modella brasiliana, apprezzata da Antonella Elia, confessa di stare ancora molto male per la morte di suo fratello Lucas, motivo per cui ha colto al volo l’occasione per evadere: “Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà”.

Dayane Mello fa una triste confessione: “Dentro ho un dolore che non si può spiegare”

Dayane Mello, nel corso della sua intervista, rivela di essere ancora molto scossa dalla morte di suo fratello Lucas. La modella confessa di essere in cura da una terapeuta che l’aiuti a gestire il dolore per questa grave perdita, ma nonostante ciò la situazione è ancora molto difficile, visto che Dayane, a causa della pandemia, non ha ancora avuto la possibilità di raggiungere la sua famiglia in Brasile. Dayane Mello, rivela che anche se sui social si mostra sempre molto allegra, la realtà è molto diversa: “Dentro ho un dolore che non si può spiegare”.

