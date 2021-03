Dayane Mello parla del rapporto rovinato con Rosalinda. “Lei è molto fredda” (VIDEO)

Dayane Mello ospite a Verissimo

Dayane Mello è stata una delle ospiti della nuova puntata di Verissimo. Insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin, la quarta classificata del Grande Fratello Vip 5 ha ripercorso il suo percorso dentro all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ovvero dall’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, al legame con Samantha De Grenet. Ma ha ricordato anche il gravissimo lutto che l’ha colpita a poche settimane dalla fine. La modella brasiliana ha detto che il legame più forte che ha avuto riguarda più persone.

Naturalmente la 28enne messinese è stata il suo pilastro e la sua forza, perché si sono scelte. “Però è stata un’amicizia molto altalenante. Siamo due caratteri molto diversi e abbiamo approcci opposti. Tra noi c’è stata un’amicizia molto forte. Non sono lesbica, però ho fatto molte esperienze, non voglio etichette. I primi due mesi il sentimento con Rosalinda era forte, però non ho voluto mostrarlo. Non l’ho mai amata, è stato un sentimento di amicizia e stima. Però per me amare una donna o un uomo non mi cambia niente, è l’amore quello che conta”, ha fatto sapere la sudamericana.

Il viaggio insieme a Rosalinda Cannavò

Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, l’ex gieffina Dayane Mello ha ammesso anche che tra lei e Rosalinda Cannavò i rapporti non sono dei migliori. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che dentro la casa più spiata d’Italia sono diventate amiche speciali, hanno fatto il viaggio dalla Capitale a Milano insieme, ma la modella brasiliana ha confessato che la siciliana era molto fredda. (Continua dopo il video)

Dayane Mello e l’amicizia con la Cannavò

Parlando con la padrona di casa Silvia Toffanin, Dayane Mello le ha chiesto se per caso le voleva insieme in studio. La modella brasiliana però, ha preferito non incontrarla. In poche parole è accaduto che Rosalinda Cannavò in questo momento della sua vita sta vivendo questo amore con Andrea Zenga.

“Noi, prima che finisse il GF Vip ci siamo staccate e io mi sono legata tantissimo a Samantha, lei non ha capito la nomination. Se lei avesse capito io oggi sarei stata qui con lei. Ha preferito dare peso alle dinamiche del gioco. Qui dietro le quinte non ci siamo ancora parlate. Abbiamo fatto il viaggio insieme da Roma a Milano anche con gli altri con Zenga, ma era molto fredda. So che per lei è stato un tradimento ma da parte mia quando lei nella Casa stava vivendo l’amore io stavo vivendo la morte, sono entrata in confusione e lei mi ha trascurata”, ha asserito l’ex gieffina.

L’articolo Dayane Mello parla del rapporto rovinato con Rosalinda. “Lei è molto fredda” (VIDEO) proviene da KontroKultura.