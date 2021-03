Dayane Mello parla di Rosalinda: «Ecco la verità sul nostro rapporto oggi…»

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state due delle ex gieffine più discusse in assoluto durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana nella sua terra madre ha moltissimo successo e tutto il Brasile l’ha seguita con attenzione durante il suo percorso al GF Vip; per il momento – a causa delle restrizioni – Dayane Mello non può raggiungere la sua famiglia nell’esotico Paese, ma fino a ora ha rilasciato moltissime interviste per le emittenti brasiliane. In alcune di queste ha anche parlato di Rosalinda, ma cosa ha detto?

Dayane Mello e Rosalinda hanno fatto pace?

Dayane Mello ha rilasciato un’intervista al portale GF Show di Globo e ha parlato del suo rapporto con Rosalinda oggi:

L’amore non ha colore, non ha odore, l’amore è amore e in un momento del gioco mi sono ritrovata ad amare la mia amica. So che il mio rapporto con lei era di complicità, di cura, di amore e soprattutto di protezione. Ad oggi ci siamo già riparlate, ci siamo già scambiate alcuni messaggi, ma qui fuori fra noi è solo amicizia, lei ha bisogno di risolvere le cose della sua vita, io ho la mia con mia figlia, ho dei progetti…

Poi Dayane ha aggiunto:

In questo momento sono single e rimarrò così finché non arriverà il vero amore, non voglio cose più superficiali, voglio qualcuno che combatta per me, che possa capire i miei momenti e che mi accetti per quella che sono. Quando accadrà non mi interesserà se quella persona è un maschio o una femmina, per me l’amore non ha sesso. Quando ho deciso di esporre questo sentimento per Rosalinda, volevo dimostrare che siamo nel 21esimo secolo, dove amare non dovrebbe essere brutto o proibito. Volevo mostrare in modo sottile quello che ho sentito a un certo punto del gioco, e volevo mostrarmi completamente al mio pubblico, a coloro che mi hanno accompagnato.

L’unica vera certezza del GF Vip 5 è che Dayane Mello è stata e rimane una grande stratega: ricordiamo che pochi giorni dopo la sua dichiarazione d’amore a Rosalinda, la modella brasiliana ha detto di essere innamorata di uno degli autori del reality di Alfonso Signorini. Insomma, oggi sarebbe il caso di dire la verità! Noi di DonnaPOP non mettiamo in dubbio l’immenso affetto fra Dayane e la Cannavò, ma non possiamo prendere per oro colato tutto quello che ha dichiarato la modella brasiliana da settembre a oggi. Voi che ne pensate?