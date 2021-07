dayane-mello-pizzicata-con-un-uomo:-la-foto-bomba-rivela-proprio-tutto

La showgirl Dayane Mello è stata pizzicata con un uomo: ecco la FOTO bomba che rivela proprio tutto e di chi si tratta.

Dayane Mello con un uomo (Foto dal web)

Dayane Mello è una showgirl brasiliana, in Italia dal 2014. È risalita alla ribalta dopo aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip dove ha chiuso al quarto posto finale. Qualche settimana fa ha lanciato il suo primo brand che riguarda prodotti di bellezza, il suo nome è Dayane And You.

Dal punto di vista lavorativo è stato un buon anno per la modella naturalizzata italiana, invece nella vita privata ha vissuto mesi davvero molto difficili. Durante il Grande Fratello Vip è venuto a mancare suo fratello minore a causa di un incidente stradale. Invece, recentemente, è morta anche la madre a causa di una brutta malattia.

La showgirl è stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli, anche se la loro storia è durata molto poco. Successivamente, invece, si è legata sentimentalmente a Stefano Sala. La coppia ha avuto una figlia chiamata Sofia nel 2014.

Dayane Mello, ecco chi è l’uomo che abbraccia nella foto.

La modella brasiliana, attualmente, dovrebbe essere single. Però, in questi giorni, ha pubblicato una storia su Instagram che la ritrae insieme ad un uomo in un atteggiamento molto intimo. Si tratta del suo nuovo fidanzato? I fan sono curiosi di sapere tutto sulla vicenda.

L’uomo che abbraccia la modella brasiliana è Andrea Turino, un imprenditore di origini casertane. I due si sarebbero conosciuti grazie ad una piccola uscita in barca. E questa non è la prima volta che vengono pubblicati degli scatti che ritraggono i due insieme. Recentemente, infatti, sono stati insieme su uno yacht.

Attualmente, Dayane Mello, è in vacanza sulla Costiera Amalfitana e non si sa se Andrea Turino sia il suo nuovo fidanzato oppure no. L’unica certezza è che qualche giorno fa ha dichiarato di essere single.