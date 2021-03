Dayane Mello resta quasi senza veli immersa nel verde: mai vista così – FOTO

L’ex gieffina del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha pubblicato una foto su Instagram con dedica speciale a tutte le donne: semplicemente strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Reduce dal quarto posto nel reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello Vip 5, la splendida Dayane Mello ha fatto collezione di likes e fan, nell’ultima apparizione via Instagram. La modella e vip brasiliana stavolta non ha tradito le attese di una bellezza semplicemente naturale e ricca di fascino.

Dopo l’avventura al reality è sempre più concentrata a mettersi in mostra davanti alle telecamere, sorprendendo davvero tutti. Sarà difficile per i fan cancellare dalla mente la motivazione che Dayan trasmette ogni giorno, al cospetto di un aspetto fisico che parla da se.

Il risultato raggiunto non è stato soddisfacente e i fan erano inevitabilmente dalla sua parte, prima della proclamazione del vincitore del GF 2020. Ma per la diretta interessata poco importa, se non l’aver lasciato il segno di una personalità forte, coraggiosa e “senza peli sulla lingua”

Dayane Mello, bellezza strepitosa su Instagram in un luogo incantato

All’indomani del successo prestigioso ma non troppo soddisfacente al Grande Fratello Vip 5, la diva sudamericana, Dayane Mello continua a far rimanere i fan a bocca asciutta.

Nelle ultime performance sotto i riflettori l’abbiamo vista alle prese con un’eleganza stratosferica, la risultante di un fisico eccezionale che diffonde “baci” di sensualità da ogni poro. La modella di Joinville è semplicemente strepitosa in queste ore su Instagram, tra outfit celebrativi e primi piani da capogiro.

Nell’ultima occasione, la vediamo emergere dal verde “giardino incantato”. Sorprende in maniera spaventosa, il quasi senza veli, che mette in risalto una Dayane, come non l’avete mai vista prima. Il sole che splende rigoglioso sul lago di Como è tutto per lei, in solitaria e in costume da bagno.

La Mello anticipa la stagione dei fiori e approfitta del momento per celebrare l’importanza della donna in società, nel giorno della ricorrenza. “Voglio congratularmi con tutte le donne per questo 8 marzo, anche se so che ogni giorno è nostro, giorni fatti da donne fantastiche, in lotta, potenti…”.

Queste alcune parole di una dedica strappalacrime, rivolta a tutte le donne che avvertono l’oppressione dell’irresponsabilità umana, che ne sottovaluta le qualità

