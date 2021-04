dayane-mello,-ritorno-di-fiamma-con-mario-balotelli?-il-gossip

Dayane Mello dopo le incomprensioni ritrova l’amore con Mario Balotelli?

Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro dell’attenzione per la sua amicizia tormentata con Rosalinda Cannavò, la modella brasiliana, lasciatasi alle spalle il reality di Alfonso Signorini sembra stia vivendo un momento di grande serenità, godendosi il tempo con sua figlia Sofia, e non solo. Stando ad un gossip lanciato dal settimanale Chi, Dayane Mello avrebbe ritrovato anche l’amore, e l’uomo in questione, altri non è che il calciatore Mario Balotelli, con cui la modella ha avuto una storia alcuni anni fa. Già all’interno della casa del GF Vip, Dayane aveva dichiarato che il rapporto che la legava al calciatore era molto speciale, e confessò a Enock Barwuha, fratello di Balotelli, che il sentimento per Mario non è mai svanito del tutto.

Mario Balotelli pronto ad impegnarsi con Dayane Mello?

Secondo un gossip lanciato da Chi, tra Dayane Mello e Mario Balotelli sarebbe tornato l’amore. Dopo il brusco incontro avvenuta tra i due nella casa del GF Vip, sembra che adesso vogliano godersi il loro amore ritrovato lontani dalle telecamere, e pare che questa volta, il calciatore abbia davvero intenzioni serie con la modella brasiliana. A dare ulteriore credito alla notizia, ci sono alcune affermazioni di Dayane Mello, che di recente ha parlato di Tommaso Zorzi, fatte durante una puntata di Casa Chi, in cui la modella ha dichiarato di essere nuovamente innamorata, e che l’uomo in questione è una persona che ha già frequentato nel corso della sua vita, e che è un genitore come lei. Che si tratti proprio di Mario Balotelli?

Dayane Mello e Mario Balotelli: lo scontro al Grande Fratello Vip

Durante la sua permanenza al GF Vip, Dayane Mello ha parlato più volte della sua storia con Mario Balotelli. Il calciatore, entrato più volte nella casa di Cinecittà per sorprendere il fratello Enock, non gradendo le dichiarazioni della modella le chiese di smettere per non alimentare il gossip, ma non solo. In una delle sue ospitate al GF Vip, Balotelli ha fatto uno scivolone che gli è costato parecchie critiche, facendo una battuta molto volgare ai danni proprio di Dayane Mello. La modella brasiliana però sembra aver perdonato il calciatore, e già allora affermò di non aver dato peso a quella battuta fuori luogo.

